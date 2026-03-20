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Acampa cesa su actividad en Galicia: fin a nueve años de defensa de los derechos humanos

Continuará con su trabajo en Brasil | "Acampa seguirá viva y fuerte", exponen

Asamblea de Acampa

Asamblea de Acampa / LOC

RAC

A Coruña

Acampa pone fin a su actividad en Galicia. La asociación ha sumado nueve años de "compromiso y trabajo, principalmente voluntario, en la defensa de los derechos humanos y el derecho a refugio", según recoge un comunicado, en el que explica que continuará con su actividad en Brasil.

Acampa tuvo un fuerte vínculo con A Coruña, donde se organizaron encuentros internacionales, exposiciones fotográficas y ponencias, siempre con la paz en el foco.

"Acampa fue, y sigue siendo, un espacio de encuentro, de aprendizaje y de dignidad. Podemos sentirnos orgullosos del camino recorrido. El hecho de cerrar esta etapa no invalida nada del construido; al contrario, creemos que habla de nuestra responsabilidad”, expuso el presidente de Acampa, Roi Abad, en representación de todos los miembros del equipo directivo. “Sabemos, además, que Acampa por la Paz seguirá viva y fuerte en Brasil, de la mano de su coordinadora, la profesora Célia Regina Rossi” artífice anualmente --junto a su equipo-- de un Encuentro Acampa en la ciudad de Piracicaba.

La Junta Directiva de Acampa por la Paz reconoce públicamente el "esfuerzo de todo el voluntariado, la implicación constante de muchas personas y la colaboración imprescindible de las organizaciones que integran este movimiento".

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Insisten en que el cese de la actividad en Galicia "no supone una renuncia a los valores que nos unen: la defensa de los derechos humanos, el derecho al refugio, la justicia social y la cultura de paz".

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