La Audiencia Provincial de A Coruña juzga a un hombre por intentar matar a su madre con una pala: la emboscó a oscuras

La Audiencia Provincial de A Coruña juzgará este martes a un hombre al que la Fiscalía acusa de tratar de asesinar a su madre con una pala. De acuerdo con el Ministerio Fiscal, que considera que el hombre cometió un delito de intento de asesinato con el agravante de parentesco y pide doce años de prisión, el procesado emboscó a la mujer en la propia vivienda de esta y a oscuras, intentando evitar "cualquier posibilidad de defensa por parte de su madre", y solo se detuvo cuando intervinieron otras personas.

Siguiendo el escrito de la acusación, el ataque ocurrió en abril de 2023. La mujer había convivido con su hijo, pero el procesado se marchó sin decir adónde iba ni por cuánto tiempo, y al día siguiente, como no aparecía, la mujer volvió a su domicilio habitual. Abrió la puerta, cerrada con llave, y entró al vestíbulo, que estaba a oscuras porque las puertas y ventanas estaban cerradas. Y allí, siempre según la Fiscalía, estaba su hijo, que "agarró fuertemente a su madre y la empujó hacia el interior de la vivienda", para cerrar la puerta de entrada "de una fuerte patada". A continuación, comenzó a propinarle "fuertes y repetidos golpes", sobre todo en la cabeza, con una pala.

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La Fiscalía afirma que el hombre no paró hasta que un pariente de ambos, que había visto cómo la mujer era introducida violentamente en la casa, acudió en su auxilio. Pudo abrir la puerta porque las llaves que empleó la víctima habían quedado por fuera, y consiguió apartar al procesado, que golpeaba a su madre mientras esta estaba en el suelo, con un empujón. De acuerdo con el escrito de acusación, el hombre empleó la oscuridad para impedir la defensa de su madre, que recibió un ataque "inesperado" y no sabía que su hijo estaría allí. El procesado, indica la Fiscalía, atacó en un lugar que su madre consideraba seguro, utilizó un medio "contundente" y le provocó lesiones que tardaron días en curar, si bien no restaron secuelas. La causa procede del Juzgado de Instrucción nº 1 de Muros.