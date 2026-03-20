Cierre por obras en la estación ferroviaria de A Coruña los días 27 y 28 de marzo: trenes afectados y alternativas
Renfe establece un plan de transporte alternativo ante el cierre que afecta a varias líneas de Media Distancia y Alta Velocidad
El cierre de la estación de trenes de A Coruña los próximos 27 y 28 de marzo obliga a Renfe a diseñar un plan alternativo de transporte para garantizar la movilidad de los viajeros. Las obras que Adif realizará en la infraestructura de la estación dejan sin servicio a los trenes que circulan en la tarde del viernes 27 con destino A Coruña y, hasta el mediodía del sábado 28, todas las circulaciones con origen y destino a esta estación ferroviaria.
Se verán afectadas las líneas de Media Distancia que conectan A Coruña con Vigo, Santiago de Compostela, Ferrol, Lugo, y la conexión de Alta Velocidad con Madrid, en ambos sentidos, lo que obligará a realizar una parte del trayecto por carretera.
Adif indica que podría adelantarse la salida de algunos trenes afectados desde la estación de A Coruña y algunas líneas podrían llegar más tarde de lo habitual, por lo que se recomienda consultar los horarios antes de viajar.
También durante los días 29, 30 y 31 algunos servicios registrarán pequeñas alteraciones en sus tiempos de viaje y emplearán unos minutos adicionales en completar el trayecto previsto.
Los billetes pueden adquirirse en los puntos de venta habitual: taquillas, máquinas autoventa, aplicación de Renfe, en el teléfono 912320320 y en www.renfe.com.
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