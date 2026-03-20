El Concello de A Coruña reparcela el antiguo cuartel de Agrela para quedarse con parte de la finca y dedicarla a "servicios públicos"

El Concello de A Coruña ha empezado la reparcelación de los terrenos del antiguo cuartel de automóviles de Agrela, una finca de unos 45.000 metros cuadrados que se encuentra en el cruce de la avenida de Arteixo con la tercera ronda, enfrente del centro comercial Marineda City. La propiedad es del Ministerio de Defensa, pero el Concello aportó parte de la finca hace décadas, y, según indican fuentes municipales, este procedimiento llevará a que el Ayuntamiento recupere una porción de la parcela y la emplee para fines públicos. No era el plan hasta ahora, pues el convenio entre ambas administraciones, que data de 2009, recoge que la finca se venda en subasta pública, y el Invied, el organismo que gestiona las propiedades de Defensa, la tiene entre sus "ventas previstas". Pero, según señala el concejal de Planificación, José Manuel Lage, el reparto permitirá "que cada administración poida facer uso da superficie que lle corresponda", y, en el caso de la municipal, se proyecta ubicar en ella "novos servizos ou equipamentos públicos".

El decreto de Alcaldía por el que se impulsa la reparcelación, publicado este viernes en el Boletín Oficial de la Provincia, no menciona que la propiedad se vaya a dividir, aunque sí que "se calcularán los aprovechamientos urbanísticos y las plusvalías derivadas de la ordenación y ejecución del ámbito" y cómo se reparten, todo ello "de conformidad" con el convenio de 2009. Este, firmado con Javier Losada como regidor, señala que parte de la finca fue municipal, pues el Ayuntamiento compró unos 50.000 metros cuadrados de terrenos que posteriormente cedió al Estado "para ser utilizados con fines específicamente militares". El Ejército compró o expropió otros 30.000 metros cuadrados, pero parte de los fondos fueron aportados por la Hacienda municipal. Tras algunos cambios menores en la propiedad, el terreno sobre el que se realizó el convenio de 2009 era de algo más de 75.600 metros cuadrados, más de diez veces la extensión del campo de fútbol de Riazor.

Acceso al antiguo cuartel de automóviles de Defensa, en Agrela. / Casteleiro

Cambio de condiciones

Pero la tercera ronda debía pasar por esta finca, y, a través del acuerdo, el Estado aceptó ceder primero el uso y después la propiedad de unos 31.000 metros al Ayuntamiento para ejecutar la infraestructura. Quedaban así algo menos de 45.000 metros, que el Concello se comprometió a permitir uso industrial y comercial. Así, el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de 2013 establece que en la finca se pueden construir edificios de hasta cuatro plantas, con unos 94.000 metros cuadrados contando todas las alturas, si bien para dedicarlos a uso comercial hay que hacer antes un análisis de riesgos.

Siguiendo el convenio, Estado y Ayuntamiento quedan "obligados" a vender la finca. Se calcularía la plusvalía, esto es, el precio de venta menos el valor del suelo el día que se aprobó la revisión del PGOM, antes de cambiar el uso para permitir el aprovechamiento comercial e industrial, y el 50% iría para Defensa. Así, para que el Concello se quede con parte de los terrenos, a menos que quiera concurrir a subasta y pujar, lo más probable es que haya que modificar el convenio.

Iniciativa municipal

Sí que estaba prevista, al menos desde el PGOM de 2013, que se realizase una reparcelación, y que se realizase a través del sistema de cooperación. Según este sistema, siguiendo la Lei de Solo, "la aprobación inicial del proyecto de equidistribución corresponde al Ayuntamiento", y no, como en otros casos, a los promotores. Ya en una fase posterior, si hubiese que hacer obras, los propietarios del terreno "aportan el suelo de cesión obligatoria y la Administración ejecuta las obras de urbanización con cargo a ellos", aunque para eso antes hay que tener aprobada la reparcelación.

Antiguo parque de automóviles de Defensa en Agrela visto desde la tercera ronda de circunvalación. / Casteleiro

Según señala el edil de Planificación, con el impulso del reparto de la parcela el Ayuntamiento está haciendo "uso" de sus "capacidades para poder desarrollar este convenio urbanístico”. El Concello insiste en que valora disponer de una parte del viejo acuartelamiento para "nuevos equipamientos municipales", pero por el momento no ha desvelado qué obras e inversión serían necesarios, qué porcentaje de los terrenos espera conseguir y cuáles serían los fines a los que se destinarían. Habrá, incluso, que determinar la superficie exacta de la finca, sobre la que hay diversas mediciones: el anuncio de venta de Defensa habla de unos 49.100 metros cuadrados, el PGOM de unos 47.700 y el convenio de algo menos de 45.000. Este diario se puso en contacto con Defensa para saber su versión, sin respuesta hasta este momento.

Venta a Resonac

Por el momento, solo hay un propietario privado que haya adquirido terrenos del antiguo acuartelamiento: la multinacional nipona del grafito Resonac, que cuenta con una parcela al otro lado de la tercera ronda y ahora está expandiéndose por los antiguos terrenos de Alu Ibérica. Compró una estrecha tira de terreno paralela al muro de cierre del parque que venía ocupando desde hace años. Por lo demás, la finca de Agrela es la única de Defensa que queda sin vender de las catorce propiedades coruñesas que el Ministerio anunció que enajenaría en 2013. Defensa en marzo de 2023 que estaba a punto de terminar los trámites para subastarlo, sin que desde entonces se hayan producido novedades.

En 2018, con Xulio Ferreiro como alcalde, el Concello planteó renunciar a su parte de las plusvalías de Agrela a cambio de que el Estado cediese al Ayuntamiento las tres fincas que poseía en la avenida del Metrosidero, de las que vendió dos a Lipromo. "La titularidad es de Defensa pero la aportación inicial fue del Concello y se reconocen plusvalías compartidas", indicaba entonces el regidor, que veía "bastantes oportunidades y flexibilidad para llegar a un acuerdo".