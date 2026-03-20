El Concello de A Coruña sustituirá ocho palmeras muertas por el picudo con magnolias

Ocho de las palmeras muertas por el efecto del picudo en Santa Lucía serán repuestas por magnolias. Así lo ha anunciado el Concello de A Coruña en una nota de prensa en la que explica que en las próximas semanas se plantarán en la ciudad casi 90 árboles y 750 arbustos.

Además, en A Agra do Orzán y Os Mallos se plantarán 15 árboles de diversas clases, en Pintor Laxeiro se sustituirán chopos por seis Quercus palustris, en la avenida da Sardiñeira se pondrán tres tilos, en Manuel Murguía cuatro arces y dos quercus y una camelia en Méndez Núñez, otra en la plaza das Atochas y otra en Castro Chané. También un plátano de sombra en el edificio Herradura y otro en la plaza da Nosa Señora, dos cedros en el ambulatorio de O Ventorrillo y dos gleditsias en la plaza da Tolerancia.

También, tal y como explican, se realizará una substancial repoblación en el parque de San Diego, así como más de 750 arbustos y plantas por las calles de A Coruña. La mayor plantación será en la plaza de Pontevedra y el paseo marítimo, con 200 nuevos arbustos en cada zona. También otros 150 a la mediana de la avenida de Arteixo, 130 al triángulo entre la avenida de Fisterra y Alfredo Vicenti y otros 30 en Salesianos y en la Casa Sol.

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"Las talas que se hacen no son un capricho. Solo se retiran ejemplares dañados, moribundos o muertos. Paralelamente, llevamos a cabo un plan de reforestación para compensar la pérdida. El saldo de plantaciones de este Gobierno es claramente positivo", ha señalado la concejala de Infraestructuras, Noemí Díaz.