A Coruña, una de las 7 ciudades escogidas para el regreso de Vetusta Morla a los escenarios

Vetusta Morla pone fin este 2026 al parón que anunció hace dos años con una gira que han titulado 'Gira de vuelta. Canciones de ida' y que elige A Coruña como una de las siete únicas ciudades por las que pasará su vuelta a los escenarios. "Regresamos este 2026 con nueva gira y canciones nuevas", anuncia la banda en sus redes sociales para presentar su regreso.

La banda madrileña presentará su nueva propuesta el 7 de noviembre en el Coliseum de A Coruña, en una vuelta al directo que también los llevará por escenarios de Barcelona, Valencia, Pamplona, Málaga, Sevilla y Madrid. Las entradas podrán adquirirse en modo preventa a partir del martes 24 de marzo, a las 12.00 horas, en su espacio para fans, 'Valientes'.

"Cada cierto tiempo observamos con mucha curiosidad cómo nuestra música parece empezar de nuevo en un mismo espacio: nuestro local de ensayo. Siguen siendo esos momentos donde la conexión sin datos aparece sin el permiso de nadie. Y de repente, todos sabemos que ahí hay 'algo'", explicaban a principios de semana los miembros del grupo sobre su retorno.

El regreso de Vetusta Morla disipa cualquier posible duda sobre la continuidad de la banda tras el reciente lanzamiento de un disco en solitario por parte de uno de sus miembros, Guille Galván, del que ya se conoce el sencillo 'En qué momento dudé de ti'.

Fue en 2008 cuando se produjo el gran salto de Vetusta Morla con su primer álbum de estudio, 'Un día en el mundo', al que siguieron 'Mapas' (2011) y 'La deriva' (2014), así como 'Mismo sitio, distinto lugar' (2017) y 'Cable a tierra', el último por el momento.

Suyo es además el registro histórico de congregar a cerca de 40.000 personas en un único concierto como banda independiente, el que tuvo lugar en 2018 en la Caja Mágica de Madrid, una cifra que en 2022 casi igualaron con 35.000 personas en su primer y único concierto en el Estadio Metropolitano de la capital, inmortalizado en el álbum en vivo 'Bailando hasta el apagón'.

Noticias relacionadas

Tras la salida de su disco 'Figurantes' (2024), se anunció un parón en su actividad hasta este 2026. La playa de Riazor acogió dentro del Festival Noroeste uno de sus últimos conciertos en el verano de 2024.