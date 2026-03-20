Una docena de procesiones recorrerán las calles de A Coruña en Semana Santa

La procesión de la Virgen de los Dolores será el próximo viernes a las 20.00 horas la primera de las que salgan a la calle en la Semana Santa Coruñesa. Presidida por el arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto, partirá de la calle Bailén y discurrirá por la Marina hasta el Obelisco, de donde regresará a la iglesia de San Nicolás. El día 29 a las 11.00 horas se celebrará la procesión de la Borriquilla, con salida de la iglesia de los Capuchinos y recorrido hasta la plaza de Vigo, donde se efectuará la bendición de ramos para luego regresar al templo.

PROCESION DE LA BORRIQUILLA DEL AÑO PASADO EN A CORUÑA. / IAGO LOPEZ

Ese mismo día será el desfile del Ecce Homo Cautivo desde la Orden Tercera, desde donde recorrerá la Ciudad Vieja hasta su retorno a la iglesia franciscana. El lunes saldrá la procesión del Amor, el Perdón y la Misericordia, con igual recorrido, que se repetirá el martes con la procesión de la Piedad.

También saldrá de la Orden Tercera el miércoles la imagen del Santísimo Cristo del Buen Consuelo para circular por la Ciudad Vieja, al igual que el jueves la de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Amargura. El viernes la oferta será triple, ya que a las 09.00 horas saldrá de San Jorge el Via Crucis Procesional, a las 19.00 horas de la Orden Tercera la del Santo Entierro y una hora más tarde de la iglesia de Fátima la del Santísimo Cristo del Amor y Nuestra Señora de las Angustias.

El sábado la Orden Tercera verá salir la procesión de Nuestra Señora de la Soledad, conocida como la de Os Caladiños, y el domingo a las 11.30 horas se cerrará el programa con la de Jesús Resucitado y Nuestra Señora de la Esperanza.