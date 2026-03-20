¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del viernes 20 de marzo

Documental ‘O camiño da Cova Eirós’

Presentación de esta pieza audiovisual de Xosé González Varela sobre un grupo de arqueólogos que en 2012 descubrió las primeras pinturas rupestres de Galicia.

18.00 horas. Filmoteca de Galicia (Durán Loriga, 10)

Espectáculo de humor de Rafa Maza

En Fabiolo Connection se convierte en el pijo más irreverente de los cinco continentes. Las risas están aseguradas. Hay entradas en Ataquilla desde 22 euros.

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20.00 horas. Auditorio Afundación (Cantón Grande, 8)