La librería Moito Conto de A Coruña recibe el premio Follas Novas a la mejor labor librera 2026: "Es un reconocimiento al trabajo diario"

La librería Moito Conto de A Coruña ha recibido el premio Follas Novas a la labor librera del año 2026. La organización de los galardones comunicó la decisión, que fue "adoptada por unanimidad". La Federación de Librerías de Galicia reconoce "el compromiso, la creatividad y la pasión por el libro que define su proyecto" en su comunicado.

Los Premios Follas Novas destacan y dan valor al trabajo desarrollado por Moito Conto en sus años de vida. Consideran a la librería "un referente no solo en el ámbito gallego, sino también en el conjunto del Estado".

"Recibimos este galardón como un reconocimiento al trabajo diario. El premio verdaderamente es el público y que los clientes nos elijan, tener nuestra propia clientela. Seguimos trabajando; todavía no lo hemos celebrado", afirma la dueña de Moito Conto, Esther Gómez.

La organización de Follas Novas enfatiza sobre su esfuerzo continuado y de calidad en la promoción del libro y de la lectura.

"Este premio es un símbolo porque lo entrega el sector. Te reconocen los compañeros libreros, lo cual es muy positivo. Es cierto que cada año le toca a un establecimiento y este nos ha tocado a nosotros", indica Gómez.

Según informan en una nota, la directiva de los premios pone en valor especialmente su capacidad para conectar con un público amplio y diverso gracias al uso del marketing tradicional y las nuevas tecnologías. "Esta estrategia de comunicación, sostenida en el tiempo, se ha convertido en un ejemplo de visibilización y dinamización que beneficia al conjunto de la red de librerías independientes", informa la Federación.

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"Somos una librería muy viva. Organizamos eventos, estamos en la radio y en la prensa. Hacemos ruido y eso se ve", resuelve Gómez.