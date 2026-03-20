El local de A Coruña que vende miles de hamburguesas a 4 euros en el Agra: "Esto es un barrio trabajador y el esfuerzo económico no debe salir de lo normal"

Entre hamburguesas gourmet a precios prohibitivos, en el Agra, como en la Galia, resiste un pequeño local desde hace casi medio siglo: "Mi padre volvió de estar emigrado en Holanda en 1977 y montó una carnicería en el mercado de Elviña. Como tenía las tardes libres, decidió abrir una hamburguesería en un local que tenían mis abuelos", recuerda Juan Carlos Lorenzo, su hijo y actual propietario de Jumbo H-2.

La intrahistoria del nombre del establecimiento, a menudo confundida con una franquicia por la mítica hamburguesería de Os Mallos, es en realidad un pacto de caballeros entre amigos de la época. Cándido Lorenzo y el dueño del Jumbo H-1, compartían pandilla y visión comercial. "Le dijeron a mi padre: 'Pónle Jumbo H-2 y así hacemos como una especie de marca o de cadena'", confiesa Juan Carlos. Sin embargo cada local mantenía su propia soberanía. «Siempre fueron negocios independientes, cada uno funcionaba a su manera con sus propios precios y horarios; nunca llegaron a ser una sociedad», aclara el hostelero.

De la carnicería a la plancha

Hoy en día mantienen esa autonomía, pero siguen siendo bastiones de la comida de barrio. El secreto del éxito del Jumbo H-2 no reside en una receta secreta, sino en el oficio de sus fundadores. Durante décadas, los Lorenzo fueron carniceros antes que hamburgueseros, una dualidad que marcó la calidad del producto. "Mis padres se consideran carniceros y durante muchos años la carne siempre se elaboró en las carnicerías que tenían en el mercado y en la calle Tornos», relata Juan Carlos. Aunque los padres ya se han jubilado y los mostradores de carne cerraron sus puertas, el proceso artesanal sigue intacto: "A día de hoy seguimos haciendo exactamente lo mismo pero aquí en el propio bajo; en ese aspecto no ha cambiado nada".

Juan Carlos Lorenzo en el Jumbo H-2 / Iago López

El relevo generacional de Juan Carlos en 2010 no solo aseguró la continuidad, sino que profesionalizó el servicio con la apertura al mediodía. Formado en hostelería y con experiencia en Londres y cadenas hoteleras, su regreso al negocio familiar fue casi una cuestión de destino. "Mi idea inicial era empezar una carrera internacional, pero al final para mí fue un paso natural volver para no perder un negocio que siempre funcionó", admite.

Precios de barrio obrero

En un mercado saturado de innovaciones, Jumbo H-2 ha optado por la consistencia frente a la moda. Su carta es un refugio contra la inflación y las pretensiones culinarias. «No buscamos sorprender con lo que está de moda ahora, sino plantarte la semilla de recordar una hamburguesa que comías hace años», explica Juan Carlos. Con la hamburguesa completa a poco más de 4 euros, el local se mantiene como uno de los pocos lugares donde la comida sigue siendo, por encima de todo, un acto popular: "Tengo claro que este es un barrio trabajador y el esfuerzo económico para el cliente no debe ser algo fuera de lo normal".

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Desde los antiguos clientes de los años setenta hasta su nietos que hoy prueban su primer sándwich, el legado familiar sigue vivo. "Es un orgullo mantenerlo; para el año nos hacemos cincuentañeros y aquí seguimos dando guerra", concluye.