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El PP defiende que A Coruña hubiera conseguido beneficios de cientos de millones de euros en caso de ser sede del Mundial

Considera que cada partido crearía 800 puestos de trabajo directos y acusa a la alcaldesa de mentir

Vista del estadio de Riazor desde el observatorio meteorológico de A Coruña

Vista del estadio de Riazor desde el observatorio meteorológico de A Coruña / Carlos Pardellas

RAC

La alcaldesa, Inés Rey, anunció la renuncia de A Coruña a ser una de las sedes del Mundial 2030, y argumentó que el gasto hipotecaría la ciudad. Pero el grupo municipal del PP afirma que ha mentido «por duplicado», prometiendo el proyecto y señalando que tenía financiación y un inversor privado.

El portavoz municipal del PP, Miguel Lorenzo, defiende que el Concello tiene un informe de un grupo liderado por un catedrático de Economía de la Universidade da Coruña que indica que cada partido crearía 800 puestos de trabajo. directos, y que cada uno de los encuentros tendría un valor mediático y publicitario de 14,7 millones. El volumen de negocio asociado «a las infraestructuras de las reformas mundialistas», defiende el PP, generaría 300 millones de euros a la ciudad en los años posteriores, si bien Rey ha prometido que habrá reforma de Riazor. Los populares acusan a Rey de mentir en otros puntos y no facilitarles documentación.

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