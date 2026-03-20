Un profesor de la Universidade da Coruña analiza la protección del agua dulce ante actividad militares en un taller de la OTAN
Estará en un encuentro en el que participan 30 científicos y expertos
El profesor e investigador de la Universidade da Coruña (UDC) Moisés Canle participará la semana próxima en un taller de investigación impulsado por la OTAN para reducir el impacto de las actividades militares en el agua potable. Participan 30 científicos y expertos de varios países, incluyendo estados miembros de la OTAN (Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Países Bajos, España, Polonia, Estonia, Letonia, Eslovaquia) y naciones socias (Ucrania, Kazajistán, Marruecos) para abordar este tipo de contaminación, "uno de los desafíos de seguridad ambiental más urgentes".
El encuentro, que se realizará en Lisboa, busca "facilitar el diálogo científico y la cooperación internacional" para proteger el agua potable de químicos y explosivos. Los participantes trabajarán en el desarrollo de soluciones tecnológicas y presentarán estudios de casos de regiones afectadas por conflictos. Canle hablará sobre el impacto de la contaminación persistente difusa en el agua y las tecnologías que permiten paliarlo.
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