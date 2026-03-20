El programa 'De tapas por España' de TVE llega a A Coruña: de A Mundiña a O Cabo y NaDo

El programa De tapas por España, de TVE, hará parada en A Coruña. La presentadora Adrienne Chaballe viajará a la ciudad herculina los días 23, 24 y 25 de marzo para rodar este nuevo capítulo y acercar a los espectadores el turismo y la hostelería local.

El comienzo de su viaje estará marcado por la costa, viendo el amanecer desde el Castillo de San Antón, donde el director del Museo Arqueológico, Jaime Oiza, repasará la historia fundacional de A Coruña y la importancia estratégica de este enclave defensivo del siglo XVI. Y este mismo periodo histórico la llevará cerca de allí. La presentadora tendrá oportunidad de seguir adentrándose en la historia de A Coruña de la mano de Suso Martínez, guía oficial con el que se dará cita en la Plaza de María Pita.

Aprovechando su paso por el puerto, Adrienne tendrá planificada una ruta gastronómica perfecta con propuestas muy diversas para conocer todo tipo de cocinas coruñesas. Su primer encuentro será con la tradicional caldeirada en A Mundiña Taberna, donde hablará con Álvaro Ameijenda de la relación de la cocina con el mar. También probará la tortilla de patatas campeona de España 2024 de Isabel Gesto y Ramón Rodríguez, que realizan en su restaurante O Cabo. Tiene previsto explorar nuevas formas de expresión culinaria en NaDo, del chef Iván Domínguez. Allí hablarán de cocina gallega interpretada desde una perspectiva contemporánea.

Una visita al faro y una mariscada

Conocerá la Torre de Hércules acompañada de Ana Santorun, directora del monumento. Allí aprenderá sobre la historia de este faro romano y su importancia para la navegación. Ahondando en la historia, en este caso en la del producto local, la presentadora no perderá el momento de visitar el mercado de la plaza de Lugo aconsejada por el chef y presidente de la Asociación de Cocineros Coruña Cocina, Álvaro Victoriano. Paseando entre sus puestos, hablarán de pescados y mariscos del Atlántico y la Costa da Morte.

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Para poner broche final a la experiencia, Adrienne se despedirá por todo lo alto probando marisco gallego en Marisquería Ríos, servido por Pura López, propietaria y cocinera al frente de este negocio familiar. Y de postre visitará Casa Matilde, donde Víctor Vázquez le enseñará no solo de cocido, sino de dulces tradicionales gallegos como las fiollas.