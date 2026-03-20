Reabre la piscina municipal de Riazor tras los trabajos de mantenimiento

El Concello de A Coruña ha anunciado que este lunes 23 de marzo volverá a abrir la piscina municipal de Riazor tras los trabajos realizados los últimos días.

Según explican en sus redes sociales, el mantenimiento consistió en el cambio de sistema de filtrado y drenaje, que busca garantizar una calidad óptima del agua y el correcto funcionamiento de la instalación.

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Precisamente, este miércoles un grupo de usuarios se concentró frente a la piscina para exigir su reapertura y denunciar el deterioro por el grave mal estado del recinto, una protesta en la que estuvo el portavoz del PP Miguel Lorenzo.