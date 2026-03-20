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Reabre la piscina municipal de Riazor tras los trabajos de mantenimiento

Se han realizado cambios en en el sistema de filtrado y drenaje

PISCINA DE RIAZOR

PISCINA DE RIAZOR / VICTOR ECHAVE

RAC

El Concello de A Coruña ha anunciado que este lunes 23 de marzo volverá a abrir la piscina municipal de Riazor tras los trabajos realizados los últimos días.

Según explican en sus redes sociales, el mantenimiento consistió en el cambio de sistema de filtrado y drenaje, que busca garantizar una calidad óptima del agua y el correcto funcionamiento de la instalación.

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Precisamente, este miércoles un grupo de usuarios se concentró frente a la piscina para exigir su reapertura y denunciar el deterioro por el grave mal estado del recinto, una protesta en la que estuvo el portavoz del PP Miguel Lorenzo.

Protesta en la piscina de Riazor

Protesta en la piscina de Riazor / LOC

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