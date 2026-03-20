Severino Suárez, nuevo abad de la Colegiata de A Coruña
Releva en el cargo a José María Fuciños, fallecido en enero
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