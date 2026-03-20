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Severino Suárez, nuevo abad de la Colegiata de A Coruña

Releva en el cargo a José María Fuciños, fallecido en enero

Toma de posesión del nuevo abad de la Colegiata, Severino Suárez Blanco

Toma de posesión del nuevo abad de la Colegiata, Severino Suárez Blanco / Iago Lopez

RAC

El sacerdote Severino Suárez es el nuevo abad de la Colegiata de Santa María en A Coruña. Tras ser elegido por los canónigos, Suárez tomó este jueves posesión como abad. Sustituye a José María Fuciños, fallecido el 17 de enero. Llevaba en el cargo desde junio desde el año 2012.

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