Adiós al viejo Santa Lucía de A Coruña, las máquinas toman el mercado: "Es una obra especial"
La demolición avanza y se espera que este terminada en abril para dar paso a la cimentación y la estructuración | "Es una fase compleja porque está en el centro urbano", explica la jefa de obra | Las grietas en edificios colindantes serán reparadas por la empresa, según el Concello
Entre las calles Inés de Castro, Doctor Fleming y Pasadizo Pernas, en A Coruña, hay una montaña de escombros. Son los restos del antiguo mercado de Santa Lucía. Desde enero, las máquinas trabajan en la zona para demoler el viejo edificio y dar paso al nuevo, que mantendrá la volumetría y que permitirá dotar al barrio de A Falperra de un centro de salud, un centro cívico y recuperar el mercado. "Es una obra especial. Hay muchos edificios colindantes, en el centro urbano y con calles estrechas. Además, se trata de un antiguo mercado", comenta la jefa de obra, Marina López Portilla, al entrar en la zona de actuación, donde actualmente trabaja una retroexcavadora con útiles especiales de demolición. Mientras, un operario echa agua a los escombros. "Es para evitar que haya tanto polvo", explica López.
Ya prácticamente no queda nada de lo que había. Desde la calle Doctor Fleming se puede intuir parte de la estructura que se mantiene y que acogerá el centro de salud. Por la parte de atrás, se procedió al derribo de las seis plantas que había. Será el espacio dedicado al centro cívico y también al mercado, que se situará en el sótano pero "tendrá un patio con un lucernario para que entre luz natural".
La obra, que financian Concello y Xunta, comenzó en noviembre del año pasado. Entrar en el antiguo mercado fue como hacer un viaje al pasado. Aunque hubo placeros que resistieron hasta 2021, los puestos de ropa de falsificaciones --populares entre los años 90 y principios de los 2000-- o de venta de tabaco habían desaparecido hace tiempo. La jefa de obra desvela que cuando procedieron al vaciado de este complejo se encontraron de todo: "decoración navideña, ropa, minicadenas, calendarios y listas de precios en pesetas".
Al empezar 2026, se puso en marcha la demolición. Ahí comenzaron las miradas de vecinos y curiosos. "Esta fase llama mucho la atención. Se nota porque mucha gente nos pregunta. La demolición siempre se hace con mucho cuidado, pero aquí se complica más. Tiene edificios colindantes y se encuentra en una zona del centro urbano con calles estrechas", indica Marina López, que avanza que este proceso acabará "en abril". Se produjeron algunas grietas en inmuebles próximos a la obra, pero la empresa se encargará de subsanarlas, según fuentes del Ayuntamiento.
Después llegará la fase de cimentación y la estructura, lo que dejará ya una imagen de cómo va a ser el nuevo edificio. Esto tardará unos cuatro meses. La jefa de obra señala que, a continuación, será el turno de "la fachada y las particiones". El fin está fijado en febrero de 2027.
Un proyecto que nació en 2014
El origen del proyecto se remonta a octubre de 2014 cuando se firmó un protocolo entre el Concello, gobernado por el PP, y la Xunta, para estudiar la posibilidad de instalar un centro de salud en el mercado, explotado como concesión por la empresa Epifanio Campo desde 1981. En 2015 el Gobierno local de Marea Atlántica declaró su caducidad por incumplir el deber de mantenerlo de forma adecuada.
El Ejecutivo municipal planteó situar el centro de salud en varias plantas del edificio, lo que rechazó la Consellería de Sanidade por motivos de accesibilidad. Tampoco aceptó las alternativas de ubicación en el paseo de los Puentes y la calle Falperra, por lo que el proyecto se enquistó durante este mandato.
Con la llegada del PSOE a la Alcaldía en 2019 se recuperó el plan de combinar mercado y centro de salud en un edificio y se acordó con el Gobierno gallego desarrollar el proyecto mediante la convocatoria de un concurso de ideas para diseñar el complejo. Pero ese trámite no se hizo hasta febrero de 2023 y, tras seleccionar el proyecto, hubo que licitar las obras, que se adjudicaron en septiembre de 2025.
La propuesta elegida
San José, una de las grandes empresas del sector en Galicia, fue la adjudicataria del proyecto, que está ejecutando actualmente. El centro de salud ocupará el 54% del espacio del complejo, y estará en la primera y la segunda plantas. Habrá espacios dedicados al área de pediatría y al área médica y también consultas de matronas. El centro cívico contará con una sala polivalente, un auditorio, una sala de reuniones, un espacio para la gestión de libros, almacenes y baños. También habrá un mercado de abastos.
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