Cambio de tendencia en A Coruña con la apertura de una oficina bancaria en el centro

El bajo del número 11 de la calle Juana de Vega volverá a albergar la oficina de una entidad bancaria, que ya recibió licencia municipal para la reforma del local. La Junta de Gobierno Local aprobó también en los últimos días el permiso para el acondicionamiento del bajo del número 2 de la plaza de Pontevedra para la instalación de un negocio de hostelería.

Bajo del edificio número 2 de la plaza de Pontevedra, donde abrirá un local de hostelería. / CASTELEIRO

La primera de esas iniciativas supondrá un cambio de tendencia con respecto a los últimos años, en los que el número de cierres de sucursales bancarias ha sido muy elevado como consecuencia de la implantación de las nuevas tecnologías en esta actividad empresarial. El último dato disponible, del año 2024, refleja el cierre de cuatro oficinas en el municipio coruñés, mientras que en el conjunto de Galicia la tasa de sucursales por cada 100.00 habitantes pasó de 92 en el año 2008 a tan solo 36 en 2025. Eso ha llevado a que numerosos bajos que alojaban oficinas de bancos se encuentren hoy en día desocupados, ya que los precios que se exigen para alquilarlos solo son accesibles para un puñado de negocios.

El proceso es más visible en los barrios, ya que en algunos de A Coruña han desaparecido casi por completo las sucursales, como sucedió en el caso de O Castrillón, cuyos habitantes deben desplazarse a las avenidas de Oza y Monelos para encontrar oficinas de entidades financieras.

El 11 de Juana de Vega estuvo ocupado hace años por la oficina de Caixa Geral de Depósitos, que posteriormente cerró, por lo que el local permaneció desocupado hasta la actualidad. En plaza de Pontevedra 2 el bajo fue un establecimiento de Cadena 100. El inmueble fue sometido recientemente a una rehabilitación integral.

Ambos edificios forman parte del grupo de los construidos en el Ensanche de A Coruña a finales del siglo XIX, con una estructura en la que la planta baja se dejaba para la actividad comercial, la primera contaba con balcones en la fachada y a partir de la segunda se instalaban galerías.