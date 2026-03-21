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Dos personas trasladadas tras un fuego en una habitación del 137 de la ronda de Outeiro de A Coruña

Se cree que el origen del incendio estuvo en un colchón del primer piso

Incendio en el 137 de la ronda de Outeiro, en Os Mallos

Incendio en el 137 de la ronda de Outeiro, en Os Mallos

RAC

Alberto Rivera

Los vecinos de la ronda de Outeiro a la altura de Os Mallos se levantaron en alerta esta mañana tras sentir las sirenas de los Bomberos. Un incendio amenazaba al edificio situado en el número 137. El fuego comenzó en una habitación de uno del primer piso, "posiblemente en un colchón", explican los Bomberos de A Coruña.

El cuerpo de emergencias pudo extinguir el incendio con agua, aunque hubo que ventilar el cañón de escaleras y la vivienda afectada. Además, dos personas fueron trasladadas al Hospital de A Coruña por inhalación de humo.

Tres vehículos de los Bomberos de A Coruña se trasladaron con nueve miembros a este suceso que ocurrió poco antes de las 8.00 horas de este sábado. Además, también participaron en el operativo Policía Local y Policía Nacional. Durante la intervención fue necesario cortar uno de los carriles de la ronda.

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Operativo en octubre

Precisamente este incendio ocurrió en el edificio en el que se realizó un operativo municipal el 27 de octubre destinado a investigar las quejas vecinales y denuncias existentes por incivismo de los residentes en este portal, además de la constante alerta por peleas en el edificio. En aquel momento, terminó con la identificación de todos los habitantes del inmueble. Fuentes municipales indicaron que se realizó una inspección del edificio y que el Concello le requeriría al propietario "que adoptase medidas inmediatas de seguridad y limpieza en las zonas comunes" del inmueble.

Dentro del edificio inspeccionado por el Concello de A Coruña por quejas vecinales

Dentro del edificio inspeccionado por el Concello de A Coruña por quejas vecinales

RAC

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