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A Coruña vive un sábado tranquilo en lo meteorológico aunque con temperaturas en descenso

El día estará marcado por nubes medias y altas

Playa de Riazor

Playa de Riazor / Carlos Pardellas

RAC

A Coruña

Este sábado volverá a ser una jornada marcada por la inestabilidad atmosférica en Galicia, aunque A Coruña se librará de esta influencia. El día estará marcado por nubes medias y altas.

Sin embargo, las temperaturas sufrirán un ligero descenso, con máximas de 18ºC y mínimas de 9ºC.

El viento soplará en general moderado y de dirección variable.

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El domingo la situación será parecida con las temperaturas bajando aún más, con las máximas de 17ºC y mínimas de 7ºC.

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