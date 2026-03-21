A Coruña vive un sábado tranquilo en lo meteorológico aunque con temperaturas en descenso
El día estará marcado por nubes medias y altas
A Coruña
Este sábado volverá a ser una jornada marcada por la inestabilidad atmosférica en Galicia, aunque A Coruña se librará de esta influencia. El día estará marcado por nubes medias y altas.
Sin embargo, las temperaturas sufrirán un ligero descenso, con máximas de 18ºC y mínimas de 9ºC.
El viento soplará en general moderado y de dirección variable.
El domingo la situación será parecida con las temperaturas bajando aún más, con las máximas de 17ºC y mínimas de 7ºC.
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