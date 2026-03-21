CUAC FM celebró sus 30 años con un "fotón" en María Pita
O vindeiro venres celebrarán un concerto especial con Pedro Pastor, Silvia Penide e César de Centi
A radio comunitaria da Coruña, CUAC FM, continúa cos actos de celebración polo 30º aniversario da súa plataforma. Este sábado reuniron na praza de María Pita a todas as persoas que puidesen achegarse e tiveran algún vencello coa emisora nestes 30 anos para celebralo cun "fotón", tal e como denominaron.
"Unha foto para a Historia da cidade", sinalaban nas súas redes sociais e así foi. Ducias de persoas achegáronse á praza central para tirar esta imaxe. Ademais, a hora de xuntanza tamén era simbólica. A convocatoria era ás 13.04 horas, xogando co dial no que cada día desde hai 30 anos emite CUAC, o 103.4 da Frecuencia Modulada.
Estos actos seguirán o vindeiro venres 27 de marzo co concerto organizado pola radio no Teatro Colón da Coruña co cantautor Pedro Pastor acompañado pola súa banda Los Locos Descalzos, A cita contará ademais coa participación especial de Silvia Penide e César de Centi, dous referentes da escena musical coruñesa que formaron parte da familia de CUAC a través dos seus propios programas radiofónicos.
- Una multinacional tecnológica de Oleiros se hace con la propiedad del histórico edificio Citroënde A Coruña
- Marineda City, en A Coruña, suma un nuevo centro de ocio: bolera, karaoke, minigolf, juegos de fútbol y espacio para 1.600 personas
- El caso del edificio Fenosa regresa al Supremo y sentará jurisprudencia en toda España
- ¿Por qué hay tres autobuses de A Coruña abandonados en las montañas de Georgia?
- El acceso al Chuac desde A Coruña será por la carretera del puerto del 30 de marzo al 1 de abril: estas son todas las alternativas
- El Concello de A Coruña reparcela el antiguo cuartel de Agrela para quedarse con parte de la finca y dedicarla a 'servicios públicos
- La Xunta ofrecerá viviendas de reemplazo a los casi 200 expropiados de Monte Mero, en A Coruña
- La Torre de Hércules permanecerá cerrada al público hasta junio por obras