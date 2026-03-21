Defensa ingresa casi un millón de euros en cinco años por la venta de inmuebles en A Coruña

El plan diseñado por el Ministerio de Defensa en 2013 para generar ingresos mediante la venta de sus numerosas propiedades inmobiliarias le ha reportado en A Coruña casi un millón de euros solo en los últimos cinco años, según los datos proporcionados por el propio organismo a través de los resultados de las subastas realizadas por el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied), a través de la que comercializa estas propiedades. Esa cantidad podrá incrementarse en el futuro con la que obtenga por el antiguo cuartel de automóviles de Agrela, que el Concello reparcela ahora para quedarse con una parte de sus 45.000 metros cuadrados y dedicarla a fines municipales, como adelantó este sábado LA OPINIÓN.

La dureza de la crisis que azotó al país desde 2008 animó a Defensa a desprenderse de aquellas viviendas, solares, locales comerciales e incluso edificios que poseía y a los que no daba uso. Desde 2021 son seis los bienes que consiguió vender en el municipio de A Coruña, el más valioso de los cuales es una vivienda de 400 metros cuadrados de superficie situada en el número 12 de la calle Pérez Cepeda, en el barrio de Riazor, por el que obtuvo 302.000 euros a través de la segunda subasta realizada en enero de 2021, en la que se licitó por 147.825 euros.

Un local comercial de 640 metros cuadrados ubicado en la primera planta del 12 de la avenida del Ejército, uno de los edificios conocidos como Torres de San Diego, no recibió ofertas en las dos subastas realizadas por la falta de pujas, por lo que fue enajenado mediante una venta directa. Aunque se desconoce el resultado de la operación, en la segunda subasta su valor fue tasado en 219.000 euros.

Dos bajos comerciales del inmueble que ocupa los números del 88 al 96 de la calle de la Torre, en Monte Alto, también proporcionaron recursos al ministerio, ya que por uno de ellos, de 304 metros cuadrados obtuvo 180.600 euros, mientras que por el otro, de 202 metros, consiguió 101.500 euros, en ambos casos en diciembre de 2021.

Un local de 107,3 metros, que formó parte del antiguo cuartel de San Amaro, donde hoy se encuentra la Concejalía de Urbanismo, fue adjudicado por Defensa por 66.000 euros en septiembre de 2022. La última operación de este tipo se cerró en junio de 2025 con la subasta de un local en la plaza de Juan Naya, en el barrio de Zalaeta, que generó al ministerio un ingreso de 76.277 euros.

Defensa no consiguió, sin embargo, vender un local comercial de 210 metros cuadrados en la calle Cabo Ponte Anido que en segunda subasta fue licitado por 118.516 euros, ni un solar de 374 metros de la calle Adelaida Muro tasado en 888.867 euros. Este último fue finalmente cedido a la entidad estatal ahora denominada Casa 47, que construirá un edificio con once viviendas públicas destinadas al alquiler asequible.