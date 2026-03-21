Seis líneas de autobús modificarán su recorrido por el corte en A Pasaxe: consulta los itinerarios

Los trabajos de derribo del viaducto del Chuac que sobrevuela la avenida de A Pasaxe, que obligarán a cortar esa vía entre los días 30 de marzo y 1 de abril, modificarán el recorrido de seis líneas de autobuses urbanos durante esos días, por lo que el Concello de A Coruña incluye en su página web un mapa interactivo que permitirá consultar los itinerarios recomendados para llegar al hospital, así como al de Oza, al Materno Infantil, Centro Oncológico y al San Rafael.

Durante los días del corte se recomienda utilizar la avenida de Alfonso Molina para entrar y salir de la ciudad y, para llegar al Chuac y el Marítimo de Oza desde el casco urbano seguir la carretera del puerto o el túnel de Eirís para acceder desde ambos puntos a la glorieta de Casablanca, desde la que se podrá alcanzar ambos centros sanitarios. Para el Materno se aconseja salir por Alfonso Molina hasta el puente de A Pasaxe y volver a la ciudad por la avenida del mismo nombre hasta alcanzar ese hospital. También será posible llegar a ese centro sanitario y al Oncológico por la carretera de Eirís.

Explicación de los itinerarios alternativos durante el corte

Transporte público

Las líneas 12, 12-A y 17 mantendrán sus recorridos habituales hasta llegar al Chuac, donde darán la vuelta en lugar de continuar hasta el Materno. La 20 también llegará al Chuac, pero de allí regresará a la glorieta de Casablanca para tomar el túnel de Eirís hacia Alfonso Molina, glorieta de A Pasaxe y avenida de A Pasaxe hasta el Materno, desde donde seguirá hasta el puente de A Pasaxe.

La 22 llegará al Materno desde A Pasaxe, pero volverá a la glorieta junto al puente y de allí irá por Alfonso Molina para seguir su recorrido habitual. Estos cambios harán que se refuercen las líneas 20 y 22 para facilitar los transbordos de personas que lleguen al Chuac y quieran seguir al Materno y viceversa.

La línea 2-A cambiará de sentido en la zona del acceso al tanatorio Servisa, donde se instalará una parada provisional que servirá de cabecera de su recorrido, ya que la habitual estará afectada por las obras.

Plataforma

Las obras de ampliación del Chuac continúan por su parte con la creación de una plataforma de 1.000 metros cuadrados en la parcela donde se encontraba el Hotel de Pacientes, ya demolido, con el fin de poder construir los nuevos accesos al complejo hospitalario.

Plataforma que ocupa el antiguo lugar del Hotel de Pacientes del Chuac. / LOC

Ese espacio facilitará la entrada de maquinaria pesada para demoler el viaducto sobre la avenida de A Pasaxe y la construcción del que lo sustituirá. El derribo del Hotel de Pacientes generó 10.000 metros cúbicos de residuos, de los que 2.600 fueron reutilizados para construir la plataforma ahora creada.