SUCESOS
Dos detenidos tras una pelea a primera hora de este sábado en el Obelisco de A Coruña
Se han intervenido una barra de hierro y un cuchillo
Una pelea con más de diez personas implicadas ha movilizado a agentes de los cuerpos policiales en la mañana de este sábado en A Coruña. Según cuenta la Asociación Profesional de la Policía Local de A Coruña, en el turno de mañana se recibió un aviso alertando de la trifulca.
Los individuos presentes portaban al menos una barra de hierro y un cuchillo. Como consecuencia de la pelea, dos personas han sido detenidas, además de serles intervenidas ambas armas.
Este suceso se une a otro también ocurrido a la misma hora de este sábado en la ronda de Outeiro, donde el incendio de un colchón provocó la intervención de los Bomberos de A Coruña y el desalojo del bloque 137 situado en Os Mallos. Dos personas han sido trasladadas al Chuac por este fuego.
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