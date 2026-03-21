Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cuando la condena no pasa por la celdaEl edificio Fenosa regresa al SupremoGestión de 'parkings' de A CoruñaDenuncia por contaminación en BetanzosEl Chuac, academia internacional de trasplantesLa hamburguesería del Agra do OrzánAlternativas a dos días de cierre en la estación de trenAsí es la camiseta retro del Dépor
instagramlinkedin

SUCESOS

Dos detenidos tras una pelea a primera hora de este sábado en el Obelisco de A Coruña

Se han intervenido una barra de hierro y un cuchillo

Vehículo de la Policía Local de A Coruña.

Vehículo de la Policía Local de A Coruña. / Víctor Echave

RAC

Una pelea con más de diez personas implicadas ha movilizado a agentes de los cuerpos policiales en la mañana de este sábado en A Coruña. Según cuenta la Asociación Profesional de la Policía Local de A Coruña, en el turno de mañana se recibió un aviso alertando de la trifulca.

Los individuos presentes portaban al menos una barra de hierro y un cuchillo. Como consecuencia de la pelea, dos personas han sido detenidas, además de serles intervenidas ambas armas.

Noticias relacionadas

Este suceso se une a otro también ocurrido a la misma hora de este sábado en la ronda de Outeiro, donde el incendio de un colchón provocó la intervención de los Bomberos de A Coruña y el desalojo del bloque 137 situado en Os Mallos. Dos personas han sido trasladadas al Chuac por este fuego.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una multinacional tecnológica de Oleiros se hace con la propiedad del histórico edificio Citroënde A Coruña
  2. Marineda City, en A Coruña, suma un nuevo centro de ocio: bolera, karaoke, minigolf, juegos de fútbol y espacio para 1.600 personas
  3. El caso del edificio Fenosa regresa al Supremo y sentará jurisprudencia en toda España
  4. ¿Por qué hay tres autobuses de A Coruña abandonados en las montañas de Georgia?
  5. El acceso al Chuac desde A Coruña será por la carretera del puerto del 30 de marzo al 1 de abril: estas son todas las alternativas
  6. El Concello de A Coruña reparcela el antiguo cuartel de Agrela para quedarse con parte de la finca y dedicarla a 'servicios públicos
  7. La Xunta ofrecerá viviendas de reemplazo a los casi 200 expropiados de Monte Mero, en A Coruña
  8. La Torre de Hércules permanecerá cerrada al público hasta junio por obras

Dos detenidos tras una pelea a primera hora de este sábado en el Obelisco de A Coruña

CUAC FM celebró sus 30 años con un "fotón" en María Pita

Dos personas trasladadas tras un fuego en una habitación del 137 de la ronda de Outeiro de A Coruña

Seis líneas de autobús modificarán su recorrido por el corte en A Pasaxe: consulta los itinerarios

Seis líneas de autobús modificarán su recorrido por el corte en A Pasaxe: consulta los itinerarios

La intensa niebla de este sábado en A Coruña obliga a desviar varios vuelos a Lavacolla y cancelar una salida

La intensa niebla de este sábado en A Coruña obliga a desviar varios vuelos a Lavacolla y cancelar una salida

"No queremos ser Amancio Ortega": los dos jóvenes de A Coruña que visten a Daniela Blasco con su firma de lujo

"No queremos ser Amancio Ortega": los dos jóvenes de A Coruña que visten a Daniela Blasco con su firma de lujo

A Coruña vive un sábado tranquilo en lo meteorológico aunque con temperaturas en descenso y nieblas matinales

A Coruña vive un sábado tranquilo en lo meteorológico aunque con temperaturas en descenso y nieblas matinales

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del sábado 21 de marzo

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del sábado 21 de marzo
Tracking Pixel Contents