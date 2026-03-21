¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del sábado 21 de marzo

Marineda City expone dinosaurios de 7 metros

12.00 horas | Marineda City acoge la experiencia Jurassic Days, un viaje a través de la era de los dinosaurios con figuras hiperrealistas y animadas de gran tamaño. Esta iniciativa gratuita ofrece varios pases diarios. La actividad se repetirá el 26, 27 y 28 de marzo.

Marineda City

Homenaje a Hombres G y El Canto del Loco

23.00 horas | El cantante Carlos Bau celebra un concierto con motivo de sus 35 años de carrera con su banda, 80 Razones. Rendirá homenaje a las agrupaciones Hombres G y El Canto del Loco. Bau ha compartido escenario con Luz Casal o Jarabe de Palo.

The Clab

Fiesta de presentación de Repica Balboa

22.00 horas | La sala Garufa celebra la presentación del festival Repica Balboa. El acto contará con los conciertos de Sophie Simonds y Prieto Picado. A continuación, Montxo do Lautrec hará una pinchada como DJ.

Garufa Club

Pantomima Full, en Palexco

19.30 horas | Rober Bodegas y Alberto Casado llevan al escenario los personajes de Pantomima Full. El dúo cómico traslada y amplía en ‘sketches’ y monólogos el humor ‘canallita’ que los caracteriza en sus vídeos de redes sociales.

Auditorio Gaviota de Palexco

Tradición en Monte Alto con Alcuentru Trad-Urbán

10.30 horas | Monte Alto se llenará este sábado de música tradicional gallega y asturiana con el Alcuentru Trad-Urbán 2026. Organizado por Son d’aquí y con apoyo municipal, incluirá talleres, charlas, comida y foliada en varios espacios a partir de las 10.30 horas con inscripción previa.

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