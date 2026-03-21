La intensa niebla de este sábado en A Coruña obliga a desviar varios vuelos a Lavacolla y cancelar una salida

A Coruña se ha levantado este sábado con una intensa niebla matinal que ha obligado a desviar varios de los vuelos que deberían aterrizar en el Aeropuerto de Alvedro en esta mañana.

El primero en ser desviado ha sido el vuelo de Air Europa procedente de Madrid que debería haber tomado tierra en suelo cullerdense a las 7.50 horas y, sin embargo, tuvo que hacerlo en el aeropuerto de Santiago de Compostela a las 8.34 horas.

Tras él, el avión de Vueling que tenía previsto aterrizar en A Coruña a las 8.30 horas procedente de Barcelona también ha tenido que ser desviado a la capital gallega, donde tomó tierra a las 8.42 horas.

El tercer vuelo desviado en este sábado ha sido otro de Iberia que también llegaba de Madrid. Tendría que llegar a A Coruña a las 8.40 horas y su llegada finalmente ha sido a Santiago.

Ha sido el cuarto avión que debería llegar a A Coruña el primero en poder hacerlo esta mañana. El vuelo procedente de Milán con la compañía Easyjet sí que ha podido tomar tierra aunque lo ha hecho con más de una hora de retraso.

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Salida cancelada

Además, el Air Europa que debería haber salido a las 8.35 horas con destino a Madrid no ha podido realizar su trayecto y ha sido cancelado. También el vuelo de vuelta a Milán de la compañía Easyjet lo hace con retraso por la llegada tardía de la aeronave.