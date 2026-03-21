"No queremos ser Amancio Ortega": los dos jóvenes de A Coruña que visten a Daniela Blasco con su firma de lujo

Desde que el germen de Zara despertó en A Coruña en los años 60, la ciudad siempre ha sido sinónimo de moda. Una que ha sabido cautivar el foco público, como ocurría hace unas semanas con Bad Bunny en la Super Bowl, y que sigue extendiéndose por los escenarios de la mano de las nuevas generaciones de coruñeses.

Porque, aunque Madrid sea la que esté llena de eventos, es en la urbe coruñesa donde se aprecia "el estilo de verdad". "La gente viste muy bien, solo falta que haya más cosas relacionadas con el mundillo", dice uno de los fundadores de Sheito Paisón, la nueva marca de lujo de la ciudad que ha venido, precisamente, a agitar el avispero de la fast fashion.

Detrás de esta firma artesana se encuentran dos jóvenes estudiantes de la escuela Goymar, conocidos como Stacy y Dobré, que llevan un año calentando motores para triunfar con sus diseños. Por ahora, sus patrones ya han llegado hasta los proyectos de artistas nacionales como Daniela Blasco, la bailarina y cantante de Mallorca que triunfaba en el Benidorm Fest de 2025 con su Uh nana.

Hace unos meses, la joven influencer lanzaba el videoclip de su tema Popstars, con un guiño coruñés que se ha convertido en el primer hito de Sheito Paisón. La marca fue, precisamente, la responsable de uno de los outfits que luce la joven, una fantasía metalizada en tonos dorados que resume en un vistazo el espíritu de la firma: el equilibrio entre lo sport y el lujo.

Sheito Paisón, la marca coruñesa de lujo para vestir 'con xeito'

"Decimos que somos una marca de lujo porque lo hacemos todo artesanalmente. Dibujamos los patrones, elegimos telas recicladas de calidad y cosemos a mano. Es un trabajo como el que había antes y, para nosotros, eso es el lujo", explica Stacy.

Los dos diseñadores coruñeses, posando con algunas de sus prendas en la Marina. / Casteleiro

El joven de 21 años es el que aporta el gusto por lo deportivo, mientras que su compañero, Dobré, de 22, pone el toque de la sastrería. Una mezcla, de primeras, arriesgada, pero en la que encajan todas las piezas al armar un outfit. "Somos personas con estilos muy distintos, pero vimos que quedaba genial mezclarlos. Porque es justo de lo que trata la moda, de combinar", apunta Dobré.

Cuando diseñan, dicen, su intención es que la gente sienta que lleva "algo único", que solo podría encontrar en una prenda con su etiqueta. Llegar lejos, pero no hasta el punto del mainstream que monopoliza el conglomerado más famoso de A Coruña. "No queremos ser Amancio Ortega, queremos ser más exclusivos. Además, es imposible competir con Inditex", comentan los diseñadores, que decidieron lanzar su propio proyecto durante uno de sus numerosos desplazamientos a Madrid.

Fue de camino allí para ver a sus novias -un viaje largo que "da para hablar bastante"- cuando se dieron cuenta de que tenían entre manos lo que esperaban que fuera su futuro. Aunque no contaban con que la primera oportunidad para probarse les llegara tan pronto, cuando su amigo, el estilista Marcos Ruiz, les propuso diseñar un outfit para Daniela Blasco.

"Es una presión, porque no quieres fallarle a nadie. Pero fue increíble vestir a alguien tan grande que lo está petando", recuerda Stacy. Como la influencer estaba en la capital, el contacto fue "a través de audios", con los que intentaron comprender su estética y adaptar el diseño a la flexibilidad que necesita una bailarina. Y, después de muchas vueltas y otros tantos bocetos, "todo fue lanzarse" y proponer un conjunto que ya es parte de la historia discográfica de la joven.

El videoclip, admiten, es un logro, pero los creadores de esta marca coruñesa artesana ya están mirando a nuevos horizontes. El próximo abril pretenden empezar a vender online su primera colección de ropa y, en cuanto sea posible, hacer "un desfile con 20 estilismos" en A Coruña, la ciudad que los vio nacer y desde la que esperan "conquistar el mundo".