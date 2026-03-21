Suspensiones y bajas dejan sin uso un 12% de las horas disponibles del Servizo de Axuda no Fogar de A Coruña

El Servizo de Axuda no Fogar (SAF) de A Coruña inició el año 2026 con un total de 32.605 horas mensuales, que le concede la Xunta. Pese a la alta demanda, no todas se usan. Esto se debe, según explica el Concello en una respuesta escrita al PP, a las "suspensiones y bajas". Así, en enero, se repartieron 28.105 horas entre los usuarios. Un 12% se quedó sin utilizar. El Ejecutivo municipal indica que "las bajas se producen de manera sobrevenida, por lo que, aunque las horas dejan de estar comprometidas desde ese momento, su reasignación requiere una tramitación técnica, lo que implica un lapso temporal hasta su nueva adjudicación".

Se dan diferentes situaciones que hacen que no se use el total de las horas disponibles: suspensiones o cambios de situación de las personas usuarias y reprogramaciones. También se debe, expone el Concello, al "procedimiento necesario para activar nuevas altas y ampliaciones", que incluye una valoración técnica, contacto con las familias y organización de horario. "Las horas liberadas pueden no prestarse de manera inmediata en el mismo mes, aunque se reasignen posteriormente", aclaran.

En los últimos años, el volumen de horas concedidas por la Xunta se ha mantenido estable. Fueron 313.312 en 2023; 338.946 en 2024 y 340.578 en 2025. Si se tiene en cuenta el último dato, la media mensual es de 28.381 horas.

El Concello asegura que adopta "medidas de mejora organizativa para optimizar la ejecución de las horas disponibles y reducir los tiempos de incorporación". Para ello, hace un seguimiento continuo de altas, bajas y suspensiones para hacer una reasignación ágil, impulsa la coordinación operativa con las empresas prestadoras del servicio para reducir plazos de activación y realiza ajustes internos para mejorar planificación y horarios. Insiste, no obstante, que "la evolución estructural de las solicitudes pendientes del SAF-Dependencia está vinculada al volumen de horas y la dotación económica disponible", por lo que es necesaria la "coordinación interadministrativa".

Además, está preparando una nueva licitación del servicio. De hecho, en enero se dio luz verde inicial a nueva ordenanza del SAF.

Preguntado por si existe la previsión de solicitar más horas a la Xunta, el Concello recuerda que en 2024 trasladó al Gobierno gallego la "solicitud de revisión/adecuación del volumen de horas financiadas, en atención a la evolución de la demanda". Para ejercicios futuros, avisan, "cualquier ampliación debe venir acompañada de la correspondiente dotación financiera, para garantizar su integración en la planificación contractual y presupuestaria municipal".

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El Gobierno local manifiesta que, ante la alta demanda, "continúa trabajando en la optimización organizativa y en la preparación de la licitación".