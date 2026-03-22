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Un accidente y un incendio alteran la madrugada de este domingo en A Coruña

Dos personas han sido trasladadas tras un choque en Pocomaco

El fuego en un contendor afectó a un edificio en Os Mallos

Vehículo de Bomberos de A Coruña y un agente de la Policía Local.

Vehículo de Bomberos de A Coruña y un agente de la Policía Local. / LOC

Alberto Rivera

A Coruña

Dos sucesos han alterado la madrugada en A Coruña. El primero sucedió poco antes de la medianoche en el polígono de Pocomaco, alrededor de las 23.40 horas del sábado, en la Quinta avenida del parque empresarial.

Según explica la Sala de Pantallas de la Policía Local, un turismo colisionó con una furgoneta estacionada. Como consecuencia tuvieron que ser trasladados por una ambulancia del 061 tanto la conductora de 43 años como el acompañante de 46. Sin embargo, su estado no reviste gravedad.

Incendio en Os Mallos

Más tarde, a las 6.40 horas, un incendio en el portal de un edificio de la calle Francisco Tettamancy de Os Mallos movilizó a los Bomberos de A Coruña. Según relatan en su parte, se incendió un contenedor de materia orgánica que fue colocado cerca del portal, lo que causó daños al vidrio de la entrada, telefonilos y piedra de la fachada. También sufrió daños por humo el interior del edificio.

Fueron los vecinos del inmueble los que alertaron a los Bomberos tras aplicar al incendio un extintor de la comunidad, lo que ayudó a rebajar las llamas antes de que llegasen las emergencias.

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Como consecuencia, los vecinos fueron confinados en sus viviendas mientras era ventilado el humo del tiro de la escalera. Por suerte los vehículos estacionados cerca no fueron afectados ni tampoco hubo personas que sufrieran intoxicación de humos.

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