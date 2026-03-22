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Candela Pedreira será la Meiga Mayor de las Hogueras 2026

Vega Eugenia García fue escogida como Meiga Mayor Infantil

Candela Pedreira, en el medio, al ser escogida Meiga Mayor

Candela Pedreira, en el medio, al ser escogida Meiga Mayor / CARLOS PARDELLAS

RAC

A Coruña

La asociación de Meigas distinguió este sábado a Candela Pedreira Vidal como Meiga Mayor de las Hogueras de San Juan y a Vega Eugenia García Núñez como Meiga Mayor Infantil en un acto en el Sporting Club Casino. Este es el primer paso para celebrar la tradición de una de las fiestas más importantes de la ciudad.

Las jóvenes serán las encargadas de presidir las Fiestas del Aquelarre y Solsticio Poéticos, así como el Homenaje a la Mujer Coruñesa y los actos que se celebrarán el 23 y 24 de junio.

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