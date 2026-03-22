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A Coruña vive un nuevo domingo soleado

El mercurio alcanzará los 16ºC

Playa de Riazor

Playa de Riazor / Carlos Pardellas

RAC

A Coruña vivió un sábado más caliente de lo esperado para recibir la primavera. Un día en el que el sol se hizo ver en la ciudad. Este domingo Galicia seguirá bajo la influencia de las altas presiones.

Al igual que ayer, es probable que se amanezca con nieblas y nubes bajas que se irán disipando con las horas para dejar cielos muy despejados en general.

Sin embargo, las temperaturas sufrirán un ligero descenso y estarán entre los 8ºC de mínima y los 16ºC de máxima.

Los vientos soplarán del noreste con intensidad moderada aunque es posible que con intervalos fuertes.

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Esta situación seguirá la misma tónica los primeros días de la próxima semana.

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