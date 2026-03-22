A curta “Ao Noroeste do Oeste”, de Turismo da Coruña, premio Mestre Mateo

A curtametraxe está protagonizada por Javier Veiga e Xosé Antonio Touriñán

Álvaro Pérez Becerra, produtor, e Gonzalo Castro, conselleiro de Turismo da Coruña

Álvaro Pérez Becerra, produtor, e Gonzalo Castro, conselleiro de Turismo da Coruña / LOC

O vídeo promocional "Ao Noroeste do Oeste", presentado na Feira Internacional de Turismo (Fitur) do pasado 2025 e protagonizado polos actores Javier Veiga e Xosé Antonio Touriñán, fíxose a pasada noite en Lugo co premio Mestre Mateo ao mellor spot publicitario entregado pola Academia Galega do Audiovisual.

Foi o concelleiro de Cultura e Turismo, Gonzalo Castro, quen recolleu o premio. “Máis aló da estética e da creación artística, o ámbito audiovisual ten unha obrigación ética de trasladar mensaxes que non por obvios deixan de ser necesarios. Na Coruña ninguén é forasteiro e combatemos a intolerancia. Iso é o que traslada de forma xenial o noso spot”, indicou no seu discurso.

No anuncio, tamén dirixido polo coprotagonista Javier Veiga, un vaqueiro chega a terras coruñesas e é acollido por un taberneiro que lle ensina como é a gastronomía local así como os monumentos da cidade. A historia continúa no spot deste ano que leva por título Coruña Vadis.

Antes de nós foi a gran triunfadora da noite na que Sirat levou o premio á mellor longametraxe galega do último ano.

A curta “Ao Noroeste do Oeste”, de Turismo da Coruña, premio Mestre Mateo

A curta “Ao Noroeste do Oeste”, de Turismo da Coruña, premio Mestre Mateo

