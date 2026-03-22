Un coche se da a la fuga tras chocar contra una marquesina publicitaria en la avenida do Porto de A Coruña. El suceso ocurrió alrededor de las 18.00 horas de este domingo al pasar el semáforo en dirección salida de la ciudad frente al edificio de la Jefatura Superior de la Policía Nacional, donde el conductor de un vehículo chocó contra un "mupi" que se sitúa en la acera de la calle.

El accidente ha dejado un gran rastro de cristales tanto en la acera como en la calzada.