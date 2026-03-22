Estrella Galicia añade el café a su variedad de cervezas especiales

Estrella Galicia continúa innovando en las recetas con las que elaborar su prestigiosa cerveza y este domingo ha presentado "La de Café", su nueva receta denominada Coffee Stout elaborada con café de origen Brasil. Esta bebida, según explican, destaca por su carácter suave y cremoso.

La marca ha organizado una presentación en el Café Universal de A Coruña en la que ha presentado en sociedad esta nueva variedad junto con música, propuestas gastronómicas, merchandising y una cata guiada para descubrirla.

Esta nueva creación se enmarca en el proyecto Fábrica de Cervezas, plataforma de la empresa Hijos de Rivera desde que la compañía explora ingredientes y estilos cerveceros con una mirada experimental. En el pasado destacaron las presentadas de grelos, moras, naranjas, pulpo á feira, percebes o pimientos de Padrón.

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El café utilizado para esta cerveza procede de una cooperativa de mujeres en Caparaó, Brasil, vinculada a un modelo de producción sostenible y desarrollo social. Para realizarla se ha contado con la colaboración de la marca de café Siboney.