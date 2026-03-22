La rebaja del IVA llega a las gasolineras de A Coruña: "Los domingos esto suele estar muerto y hoy vino mucha gente"

El domingo suele ser un día tranquilo en las gasolineras, con clientes que llegan a cuentagotas, pero este fue diferente por la entrada en vigor de la rebaja del IVA en los combustibles aprobada por el Gobierno central como un plan anticrisis ante la guerra de Oriente Medio. "Se nota bastante", cuenta Dulce mientras llena el depósito. "Vamos al pueblo y necesitamos gasolina, así que lo haríamos igual, pero se agradece", apunta. La medida hace que haya un ahorro de unos 30 céntimos por litro de gasolina y 23 por litro de diésel.

Aunque no ha habido muchas colas en las gasolineras de la ciudad, sí hubo un movimiento constante. Una imagen atípica. "Los domingos esto suele estar muerto y hoy vino mucha gente", señala Rosa desde los surtidores de Repsol en la plaza de Portugal. Reconoce que "una rebaja de 30 céntimos por litro de golpe es bastante", así que entiende que más de uno haya decidido sacar el coche en domingo para repostar. "Estamos llegando a final de mes y cualquier ayuda se nota", expone.

Precio del carburante en una estación en la plaza de Portugal / LOC

Hay conductores que hicieron esta parada aposta, pero otros se encontraron el descuento por sorpresa. "Vine de casualidad y me enteré de que había rebaja", cuenta José al bajarse del coche e ir a pagar. Además, algunas empresas como Repsol, Moeve o Carrefour ofrecen más descuentos a sus clientes si son socios o pagan con una determinada aplicación. "No tenía ni idea. Vengo porque necesito gasolina, pero me parece genial", asegura un motorista que desconocía la nueva medida.

Es el primer respiro en los carburantes desde que hace casi un mes, el 28 de marzo, Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva militar de gran envergadura contra Irán. Desde ese momento, el precio del combustible se disparó. Una situación muy parecida a cuando se inició la guerra de Ucrania. El Gobierno de Pedro Sánchez repitió la misma estrategia que entonces: aplicar rebajas fiscales de combustibles, luz y gas. "Se agradece. Mi hijo va todos los días a Ferrol y es un gasto grande", comenta Dulce.

A un paso de Semana Santa

En la estación de Moeve de la calle Gregorio Hernández esperan que la demanda, ante la aplicación de los descuentos, se incremente en próximos días. "Yo creo que mucha gente no se ha enterado todavía. Seguro que lunes o martes aprovecharán para llenar el depósito", comenta Diego, que apunta que los domingos "son días muy tranquilos".

En varias gasolineras de la ciudad prevén más colas a partir de este lunes, sobre todo teniendo en cuenta que "viene la Semana Santa", dice Rosa, que cree que la gente echará gasolina "aprovechando los descuentos y porque vienen los festivos".

La rebaja del IVA estará vigente un máximo de tres meses, hasta el próximo 30 de junio, pero puede desactivarse incluso antes, según anunció el Gobierno.