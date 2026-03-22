"Los vehículos tipo Uber o Cabify vienen de otras comunidades a A Coruña porque es una balsa de aceite, la Policía Local no les pone multas"

¿Cuándo empezaron a ver VTC trabajando en las calles de A Coruña?

Uber llegó aquí en 2018, antes de la pandemia. El número de vehículos no era muy alto tampoco, seis Uber o diez Cabify, una cosa así. Y se fueron en la pandemia, demostraron lo que son: cuando no hubo negocio, el cliente les da igual, les dieron igual los sanitarios que tenían que ir a trabajar, los que tenían que ir a revisiones, a vacunarse. Después de la pandemia volvieron, pero al principio, no le dimos tampoco importancia, eran pocos y no eran muy molestos.

¿Y cuántos son ahora?

Unos 25 Uber, Bolt cada vez hay más, Cabify lo mismo... Y vienen de otras comunidades autónomas. La normativa indica que tienen que tener una pegatina identificativa de la comunidad autónoma a la que pertenecen, y aquí ni un solo Uber, por ejemplo, lleva la pegatina gallega. Nosotros entramos en la página de registro del Ministerio de Industria, ponemos la matrícula del coche y nos dice quién es el titular, la empresa y de dónde viene. Tenemos coches de Madrid, tenemos coches de Zaragoza... Hay un efecto llamada, vienen a operar aquí porque aquí tienen una balsa de aceite. En Toledo están empezando a tener problemas, cada vez más ayuntamientos les ponen más trabas. En Vigo tienen 18 en lo que sería el depósito de vehículos. Tienen sanciones acumuladas por una cantidad impresionante.

¿Y considera que aquí no se persigue?

Aquí la alcaldesa ha salido presumiendo de que estaban incoando no sé cuántos expedientes. Lo que se le olvida a la alcaldesa es que los expedientes que se están incoando, no sin tiempo, son expedientes de actas de infracción que han levantado de la Xunta de Galicia. Pero no hay de la Policía Local de A Coruña. Hemos recibido un vídeo de un compañero, de este viernes de madrugada en la Pelícano: la parada de taxis que tenemos allí con tres compañeros y otros tres VCT en paralelo en el otro lado haciendo paradas, ya no se cortan.

Y dice que no les consta que la Policía Local esté interviniendo.

No es que no nos conste. Solicitamos por registro la comunicación de cuantos expedientes y multas sancionadoras están llevando a cabo contra esta gente. Nos recibieron los jefes de Movilidad del Ayuntamiento, y nos explicaron que no hay de la Policía Local, que todos los expedientes que se están haciendo ahora son de actas de infracción que levantaron los inspectores de la Xunta de Galicia. Suelen ir a la estación del tren, a la estación de autobuses.

El Gobierno local ha anunciado la creación de una ordenanza para regular a los VTC en la ciudad y abrió una consulta pública.

Enviaremos propuestas por registro. Hemos recibido notificación oficial de la creación de la asociación hace una semana, y en este corto espacio de tiempo ya hemos presentado un escrito por registro por el tema del aeropuerto, hemos solicitado una reunión con los jefes y la concejala de Movilidad para la presentación de una app... Nos estamos moviendo. Y tenemos intención de hacer cosas que sabemos que nos van a gustar a las otras asociaciones, como es pedir más licencias. Hay momentos que no cubrimos la demanda.

Por el momento los VTC no pueden realizar trayectos urbanos, dentro de A Coruña. Si el Concello lo permitiera, ¿sería para ustedes cruzar una línea roja?

Sí, por supuesto. Sería una salvajada para los propios clientes, que son muy desconocedores de cómo funcionan estas aplicaciones. Nosotros tenemos capturas de pantalla. En la noche que actuó Amaral en A Coruña, a las doce, un servicio A Coruña-Sada que en taxi cuesta 28 euros, una aplicación pedía 76. Un servicio A Coruña-A Barcala, pedía 49,50. Tenemos capturas de los precios y horas. Otro servicio entre A Coruña y Cambre, que en taxi pueden ser 24 euros, como mucho una tarifa nocturna, pedían 69. Si te montas en un VTC de una de estas aplicaciones, llama un amigo y pide que des la vuelta para buscarlo, automáticamente duplican el precio, porque has cambiado la dirección que tenías marcada en un principio.

También han denunciado que es una competencia desleal.

Por supuesto. Muchos de ellos vienen con seguro de flota, con precios totalmente diferentes a los nuestros. Usan vehículos de renting, un golpe no les supone nada. A nosotros la Xunta nos prohíbe estar en renting o leasing, tenemos que comprar el vehículo.

Hay una convocatoria de protesta del sector del taxi entre las 11.00 y las 13.00 horas de este miércoles, en la que participan las dos asociaciones tradicionales: Radio Taxi y Tele Taxi. ¿Irán ustedes? ¿Y es compatible estar en su asociación y otras?

Todos somos asociados o de Radio Taxi o de Tele Taxi, no es incompatible. Y los que hemos formado la plataforma hemos organizado las movilizaciones que ha habido hasta ahora, en A Coruña, Vigo, Santiago.

¿Por qué crean una asociación aparte?

Tenemos una visión muy diferente de muchas cosas de las que tienen las asociaciones, y la mejor forma es montar una asociación y tener voz propia. En las asociaciones clásicas hay mucha gente que da una prioridad que no le baje su licencia de precio, por ejemplo. Y a mí personalmente, que hace seis meses que me la he comprado, antes era chófer, me da igual. Yo lo que quiero es mirar por el taxi y dar la posición también que se merece el cliente, que nos hemos olvidado un poco de que somos un servicio público, con nuestras obligaciones.

¿Cuántos asociados tienen?

Ahora mismo en Coruña rondamos los 80. Y en Vigo los 140, aunque también hay de Moaña, de Redondela, de Mos. Y tenemos en Santiago también. Pero lo repito, en total llevamos tres meses con esto, y en poco tiempo hemos conseguido más de 200 socios. Y nuestra intención es presentarnos en Lugo y Ourense. Nuestros estatutos recogen claramente que se puede pertenecer a las asociaciones que tú desees, nosotros sumamos, la única línea roja es que no tengas VTCs, que ya sería el colmo. Y con nosotros la voz de los conductores tiene el mismo peso que la de los propietarios, que es una de las grandes cosas que nos distingue de las asociaciones clásicas. Queremos basar nuestra hoja de ruta en las opiniones de nuestros socios, no dar un paso sin que nuestros socios sean conocedores y nos expresen su opinión.