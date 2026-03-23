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Un accidente por alcance entre dos vehículos causa retenciones en Alfonso Molina

Ocurrió minutos antes de las 13.00 horas a la altura del IES Fernando Wirtz

Vehículo de la Policía Local.

Vehículo de la Policía Local. / LOC

RAC

Dos vehículos se han visto implicados en un accidente sin heridos registrado minutos antes de las 13.00 horas en la avenida de Alfonso Molina. Se trató de un siniestro por alcance, a la altura del instituto Fernando Wirtz Suárez, que dejó ocupado un tramo del carril izquierdo de la calzada hasta la retirada de los vehículos, lo que generó importantes retenciones en el acceso a la ciudad.

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