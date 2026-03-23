Un accidente por alcance entre dos vehículos causa retenciones en Alfonso Molina
Ocurrió minutos antes de las 13.00 horas a la altura del IES Fernando Wirtz
Dos vehículos se han visto implicados en un accidente sin heridos registrado minutos antes de las 13.00 horas en la avenida de Alfonso Molina. Se trató de un siniestro por alcance, a la altura del instituto Fernando Wirtz Suárez, que dejó ocupado un tramo del carril izquierdo de la calzada hasta la retirada de los vehículos, lo que generó importantes retenciones en el acceso a la ciudad.
- Una multinacional tecnológica de Oleiros se hace con la propiedad del histórico edificio Citroënde A Coruña
- Marineda City, en A Coruña, suma un nuevo centro de ocio: bolera, karaoke, minigolf, juegos de fútbol y espacio para 1.600 personas
- El Concello de A Coruña reparcela el antiguo cuartel de Agrela para quedarse con parte de la finca y dedicarla a 'servicios públicos
- El caso del edificio Fenosa regresa al Supremo y sentará jurisprudencia en toda España
- ¿Por qué hay tres autobuses de A Coruña abandonados en las montañas de Georgia?
- El acceso al Chuac desde A Coruña será por la carretera del puerto del 30 de marzo al 1 de abril: estas son todas las alternativas
- Novo Mesoiro, lejos del ruido y, a veces, demasiado: 'Aquí no hay prisas, hay parques y familias
- La Xunta ofrecerá viviendas de reemplazo a los casi 200 expropiados de Monte Mero, en A Coruña