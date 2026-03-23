La Atención Primaria de A Coruña enfila Semana Santa con esperas de hasta 15 días para ver al médico

Las esperas para una consulta o para renovar una receta son ya habituales en los centros de salud, pero la huelga indefinida de facultativos, iniciada el pasado 2 de marzo en toda Galicia, ha empeorado esa situación en la Atención Primaria coruñesa, que enfila la Semana Santa con demoras de hasta 15 días para una cita con el médico de familia.

La situación varía en función del centro de salud y el profesional: mientras en Abente y Lago u Orillamar todavía hay huecos en lo que resta de semana, en Casa do Mar, Montealto o Matogrande algunos facultativos ya no agendan citas hasta los días 7 u 8 de abril. También difieren las demoras dependiendo de si la consulta es telefónica o presencial, siendo, por lo general, mayores en el segundo caso.

Representantes de la Consellería de Sanidade y el sindicato O'Mega volverán a reunirse, este martes, para tratar de negociar un acuerdo que permita desconvocar la huelga indefinida en la Atención Primaria gallega

En las tres primeras semanas de paro indefinido de médicos, convocado por el sindicato O'Mega en toda la Atención Primaria gallega, han sido canceladas casi 9.700 consultas en el área sanitaria de A Coruña y Cee, más de 65.700 en todo el Servizo Galego de Saúde (Sergas). Solo el pasado viernes, 20 de marzo, se suspendieron 525 citas médicas en los centros de salud coruñeses, casi el 9% de las más de 6.000 que se vieron afectadas en toda Galicia.

'Resaca' del paro hospitalario contra el Estatuto Marco

Un paro indefinido en la Atención Primaria de Galicia que, entre el lunes 16 y el viernes 20 de marzo, coincidió con una nueva semana de huelga en el ámbito hospitalario, en este caso, convocada en toda España contra el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad. Cuatro jornadas de parón [el 19 de marzo no se contabiliza por haber sido festivo] que, en el área sanitaria coruñesa, implicaron la cancelación de un total de 79 cirugías, 3.155 consultas hospitalarias y 292 pruebas diagnósticas. En todo el Sergas, se suspendieron 821 operaciones, 22.938 citas con el especialista y 2.548 pruebas, durante ese mismo periodo.

El sindicato convocante del paro demanda medidas como la limitación de las agendas médicas, la equiparación de jornada entre distintos niveles asistenciales o la regulación de los turnos en los Puntos de Atención Continuada (PAC)

En este contexto, representantes de la Consellería de Sanidade y el sindicato O'Mega volverán a reunirse, este martes, para tratar de negociar un acuerdo que permita desconvocar la huelga indefinida en la Atención Primaria gallega. Así lo decidieron tras un nuevo encuentro mantenido este lunes, y que finalizó sin acuerdo entre el departamento sanitario autonómico y el sindicato convocante del paro, que demanda medidas como la limitación de las agendas médicas, la equiparación de jornada entre distintos niveles asistenciales o la regulación de los turnos en los Puntos de Atención Continuada (PAC).

Carteles informativos de la médicos en O Ventorrillo, en A Coruña. / Carlos Pardellas

Incidencia en los tiempos de espera y la percepción de la sanidad

Según informó O'Mega en un comunicado, la reunión se prolongó durante más de cuatro horas en un "ambiente constructivo y de respeto", a diferencia --advirtieron desde le sindicato-- de anteriores conversaciones, en las que consideran que el Gobierno gallego no tuvo intención de llegar a acuerdos.

Por parte de la Xunta, su presidente, Alfonso Rueda, aseguró, este lunes, que el Gobierno gallego está "trabajando" para que esta huelga indefinida en la Atención Primaria de Galicia pueda finalizar "cuanto antes" porque, apuntó, está teniendo incidencia en datos como los tiempos medios de espera o la percepción de la calidad de la sanidad por parte de los pacientes.

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La secretaria xeral técnica de la Consellería de Sanidade, Natalia Lobato, agradeció la "voluntad negociadora" de O'Mega en el encuentro de este lunes, que estuvo marcado, celebró, por la "cordialidad".