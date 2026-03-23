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Los bomberos liberan a una niña con la cabeza atrapada en una valla del patio de juegos de una escuela infantil

La pequeña no sufrió daños a pesar del susto

Vehículo de Bomberos de A Coruña y un agente de la Policía Local.

Vehículo de Bomberos de A Coruña y un agente de la Policía Local. / LOC

RAC

Una niña ha tenido que ser rescatada por los bomberos de A Coruña en la mañana de este lunes cuando se encontraba en el patio de juegos de la escuela infantil de Elviña. A las 11.46 horas acudió una dotación con cuatro bomberos, un camión de rescate y dos patrullas de la Policía Local al centro ubicado en la calle Pablo Picasso. La pequeña quedó atrapada entre los listones de una valla y, al no ser capaces de liberarle la cabeza, los responsables de la escuela avisaron al servicio de emergencias 112. Aunque la niña se encontraba en perfecto estado, sin ningún daño, el momento causó un susto considerable y la madre tuvo que ser tranquilizada. Para el rescate, los bomberos utilizaron un extensor hidráulico para desmontar los listones y liberar a la niña.

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