El conductor que destrozó un mupi en A Coruña, identificado y con alcoholemia penal

El conductor del vehículo que destrozó el domingo por la tarde un mupi en la avenida do Porto y abandonó el lugar fue identificado posteriormente por la Policía Local de A Coruña, que le efectuó una prueba de alcoholemia. Fuentes municipales informaron que superó los 0,6 miligramos en aire espirado, lo que implica que el incidente tendrá responsabilidades penales que podrían derivar en una pena de prisión de tres a seis meses, una multa de seis a doce meses, trabajos comunitarios y retirada del carnet de uno a cuatro años.

El accidente ocurrió alrededor de las 18.00 horas de este domingo al pasar el semáforo en dirección de salida de la ciudad frente al edificio de la Jefatura Superior de la Policía Nacional, donde el conductor de un vehículo chocó contra un mupi situado en la acera de la avenida, que quedó cubierta de cristales, al igual que la calzada.