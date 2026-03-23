Un mes de corte en el acceso a As Xubias por las obras del viaducto de acceso al Hospital de A Coruña

La Xunta inició este lunes los trabajos previos a la demolición del viaducto sobre la AC-12, incluida en el Plan de accesos al Hospital de A Coruña. Los operarios empezaron las tareas de eliminación de la mediana en la avenida de A Pasaxe y llevaron a cabo trabajos de poda y talado de árboles en As Xubias. Esto último provocó el cierre del camino que utilizan los vecinos para acceder al núcleo andando o en coche, generando confusión y quejas de los mismos.

El corte obliga a acceder al núcleo de las Xubias solo desde el Hospital Materno Infantil. Para ello se ha colocado un semáforo que permitirá circular a los coches en ambos sentidos, ya que hasta ahora era en sentido único. Roberto Prado, presidente de la asociación cultural Eumedre de As Xubias, comentaba hace unos días a este medio que les comentaron "que el corte serían tres días, luego vas a poder circular normal". La Xunta señaló este lunes que finalmente la situación se prolongará un mes, el tiempo necesario para la demolición de la parte del viaducto que sobrevuela en el entorno del pazo de Guyatt, y posteriormente las afecciones serán puntuales mientras se construye el nuevo viaducto.

Los mayores, principales afectados

El ejecutivo autonómico, de quien dependen los trabajos, y local mantuvieron reuniones con la asociación cultural para darles alternativas, pero los vecinos no parecían conocer el inicio del corte del acceso. "Me enteré al llegar arriba", comenta con enfado Pilar, una vecina de 80 años que vive en As Xubias desde que nació. Esta mujer cuenta que tiene un problema en una rodilla, lo que le impide conducir y limita su capacidad de movimiento. Este lunes se dirigía a la farmacia por la zona de entrada al núcleo, y al llegar arriba se enteró de la noticia: "Les dije a los operarios que antes de cerrar tenían que poner un anuncio abajo. A mí me cuesta mucho trabajo llegar aquí", expone. La vecina del barrio marinero denuncia que los operarios le contestaron "de forma borde" y por ello tomó medidas: "Llamé a la policía y me dijo que iba a hablar con ellos".

Pilar, vecina de As Xubias. / Carlos Pardellas

Para Pilar, el acceso es la única forma de poder hacer sus recados. Ahora, las otras dos opciones que tiene es subir unas escaleras que dan a avenida da Pasaxe, o dar toda la vuelta por el Materno Infantil. "Ahora no sé que alternativa tengo, ¿depender de que mi hijo me haga los recados al salir de trabajar? Para cualquier cosa tienes que ir a Os Castros, me encuentro encerrada y lloré hasta de rabia", comenta la vecina con impotencia.

Desconocimiento de los vecinos

Delante de la Tasca A Toquera, unos vecinos tomaban algo y comentaban la afección del corte de tráfico: "Vi que pusieron hoy un semáforo", comenta Rebeca, sobre este elemento regulador que permite circular en ambos sentidos. Esta mujer señala que tampoco sabía que había cortado el otro acceso por el que debía volver tras el trabajo: "Me enteré de casualidad porque me avisó mi chico". Su trabajo está en la zona de Monte Alto y no tiene un turno fijo, lo que puede generarle algún problema en hora punta: "Ahora tienes que dar más de vuelta. Por la mañana y al mediodía puede estar más complicado entrar y salir".

Juan, otro vecino, mostraba su malestar con la falta de comunicación. "Yo hay muchas cosas de las que me enteré por la prensa. De la noche a la mañana te ponen unas vallas, no puedes aparcar...", lamenta. Sobre el corte de este lunes, sugiere como Pilar que deberían de haberse colocado unos carteles anunciando que el corte comenzaba este lunes. Fuentes del Gobierno autonómico explican que la confusión se puede haber producido porque el corte estaba anunciado para Semana Santa, pero se deben hacer estos trabajos previos y pasar por esa zona "es peligroso" para los técnicos.

Al no contar con servicios en la zona, "los principales afectados serán las personas mayores que salen de aquí caminando, van por arriba y no van a poder dar toda la vuelta", comenta María, otra vecina, que se hace eco de las quejas de Pilar.

Preparativos para la demolición

La Xunta informa que este lunes también se inició la ejecución de las plataformas y la disposición de la maquinaria para la demolición, previstos mientras dure el corte de tráfico, los días 30, 31 de marzo y 1 de abril.

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El derribo del viaducto provocará una irrupción de la circulación de entrada y de salida en A Pasaxe, a la altura del Hospital de A Coruña, durante esos días. La semana pasada se llevó a cabo la señalización para preparar los cortes de tráfico, con dudas e infracciones de los conductores.