Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Motos bajo vigilanciaUn año de obras en Os MallosIdentificado el conductor que destrozó un mupi en A CoruñaObras en viviendas y localesDos colegios de A Coruña en el top 100 de EspañaPrimer Solete de Repsol para un conocido local de A Coruña
instagramlinkedin

Un conocido local de A Coruña suma por primera vez un Solete de Repsol como "lugar que recomendarías a un amigo"

Lucirá el distintivo amarillo que premia la sencillez y la calidad

Tapa de tortilla de patatas.

Tapa de tortilla de patatas. / LOC

Alba Porral

Las tapas de la Bombilla de A Coruña han sido reconocidas con un Solete de Primavera de Repsol, que premia lugares de cocina tradicional y bares curiosos, entre otros.El equipo de expertos de la Guía Repsol suma por primera vez este concido establecimiento coruñés al listado de locales que lucirán la pegatina amarilla por conjugar sencillez y calidad. Esta decimocuarta entrega de los Soletes ha sido presentada esta mañana en Tarragona, justo a tiempo para disfrutar con nuevas propuestas de la primavera y con la Semana Santa a la vuelta de la esquina.

“Los Soletes son lugares que recomendarías a un amigo por su propuesta apetecible, solvente y asequible que se visten de celebración sin perder su carácter cotidiano”, explican. La calificación de la Guía Repsol nació en 2021 para apoyar a la hostelería y celebrar actos sencillos y cotidianos como servir una caña bien tirada o preparar una tapa excelente.

Noticias relacionadas

En el reconocimiento figuran cafeterías, bares, restaurantes, sitios de fast good, vinotecas, heladerías y terrazas. Todos ellos están disponibles en la web de Guía Repsol y en la aplicación, con posibilidad de geolocalizarlos, guardarlos en favoritos y trazar rutas de viaje.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una multinacional tecnológica de Oleiros se hace con la propiedad del histórico edificio Citroënde A Coruña
  2. Marineda City, en A Coruña, suma un nuevo centro de ocio: bolera, karaoke, minigolf, juegos de fútbol y espacio para 1.600 personas
  3. El Concello de A Coruña reparcela el antiguo cuartel de Agrela para quedarse con parte de la finca y dedicarla a 'servicios públicos
  4. El caso del edificio Fenosa regresa al Supremo y sentará jurisprudencia en toda España
  5. ¿Por qué hay tres autobuses de A Coruña abandonados en las montañas de Georgia?
  6. El acceso al Chuac desde A Coruña será por la carretera del puerto del 30 de marzo al 1 de abril: estas son todas las alternativas
  7. Novo Mesoiro, lejos del ruido y, a veces, demasiado: 'Aquí no hay prisas, hay parques y familias
  8. La Xunta ofrecerá viviendas de reemplazo a los casi 200 expropiados de Monte Mero, en A Coruña

Os Mallos, en A Coruña, reclama el fin de un año de obras: «Hay agotamiento»

Os Mallos, en A Coruña, reclama el fin de un año de obras: «Hay agotamiento»

Un Solete Repsol para la croqueta de toda la vida: "Nosotros seguimos a lo nuestro"

Un Solete Repsol para la croqueta de toda la vida: "Nosotros seguimos a lo nuestro"

Bajo el asfalto de A Coruña: la labor esencial de la Unidad de Subsuelo y sus riesgos ocultos

Bajo el asfalto de A Coruña: la labor esencial de la Unidad de Subsuelo y sus riesgos ocultos

Un conocido local de A Coruña suma por primera vez un Solete de Repsol como "lugar que recomendarías a un amigo"

Un conocido local de A Coruña suma por primera vez un Solete de Repsol como "lugar que recomendarías a un amigo"

Los bomberos liberan a una niña con la cabeza atrapada en una valla del patio de juegos de una escuela infantil

Los bomberos liberan a una niña con la cabeza atrapada en una valla del patio de juegos de una escuela infantil

Plantar para educar: así celebra el alumnado de A Coruña el Día Mundial del Árbol

Plantar para educar: así celebra el alumnado de A Coruña el Día Mundial del Árbol

Un accidente por alcance entre dos vehículos causa retenciones en Alfonso Molina

Un accidente por alcance entre dos vehículos causa retenciones en Alfonso Molina

El conductor que destrozó un mupi en A Coruña, identificado y con alcoholemia penal

El conductor que destrozó un mupi en A Coruña, identificado y con alcoholemia penal
Tracking Pixel Contents