Un conocido local de A Coruña suma por primera vez un Solete de Repsol como "lugar que recomendarías a un amigo"
Lucirá el distintivo amarillo que premia la sencillez y la calidad
Las tapas de la Bombilla de A Coruña han sido reconocidas con un Solete de Primavera de Repsol, que premia lugares de cocina tradicional y bares curiosos, entre otros.El equipo de expertos de la Guía Repsol suma por primera vez este concido establecimiento coruñés al listado de locales que lucirán la pegatina amarilla por conjugar sencillez y calidad. Esta decimocuarta entrega de los Soletes ha sido presentada esta mañana en Tarragona, justo a tiempo para disfrutar con nuevas propuestas de la primavera y con la Semana Santa a la vuelta de la esquina.
“Los Soletes son lugares que recomendarías a un amigo por su propuesta apetecible, solvente y asequible que se visten de celebración sin perder su carácter cotidiano”, explican. La calificación de la Guía Repsol nació en 2021 para apoyar a la hostelería y celebrar actos sencillos y cotidianos como servir una caña bien tirada o preparar una tapa excelente.
En el reconocimiento figuran cafeterías, bares, restaurantes, sitios de fast good, vinotecas, heladerías y terrazas. Todos ellos están disponibles en la web de Guía Repsol y en la aplicación, con posibilidad de geolocalizarlos, guardarlos en favoritos y trazar rutas de viaje.
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