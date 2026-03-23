Los cuatro barrios más céntricos agrupan más de la mitad de las obras en viviendas y locales en A Coruña

El repaso a las licencias de las obras de menor presupuesto autorizadas a particulares en viviendas y locales por el Concello de A Coruña durante el año 2025 revela que la mayor parte de ellas se llevaron a cabo en los cuatro barrios más céntricos de la ciudad, lo que indica la existencia de una relación directa entre la actividad constructiva y el nivel económico de los habitantes y la pujanza de la actividad empresarial de cada una de las zonas.

Los proyectos con una cuantía menor de 1,2 millones de euros, cuya autorización no precisa recibir el visto bueno de la Junta de Gobierno Local, sumaron 445 expedientes durante el año pasado, según los listados hechos públicos por el Concello con periodicidad quincenal. El 53,9% de esas actuaciones, 240, se desarrollaron en los barrios de Pescadería, Ensanche, Cuatro Caminos y Riazor, mientras que todas las restantes se distribuyen entre otras 17 partes del municipio.

Pescadería

Pescadería destaca sobre todos los barrios, ya que este sector, delimitado por la plaza de María Pita y la calle Juana de Vega, concentra más de la cuarta parte de todas las obras realizadas en viviendas y locales durante el año pasado al sumar 112, seguido por el Ensanche, que con las 71 actuaciones representa casi el 16% de las licencias concedidas.

El tercer barrio en esta clasificación se sitúa ya a una considerable distancia con 33 obras, y es Monte Alto, uno de los no considerados céntricos pero que en los últimos años ha experimentado una notable llegada de residentes de alto nivel adquisitivo, en su mayoría empleados de la multinacional coruñesa Inditex. Eso se traduce en que la mayoría de las obras en este barrio son en viviendas.

A continuación le siguen otros dos de los barrios más pudientes, Cuatro Caminos y Riazor, con 29 y 28 obras, aunque en este grupo de cabeza se cuela, también con 28 intervenciones, Os Mallos, por la necesidad de reformas que precisan muchos de los edificios de la zona debido a su antigüedad.

Viviendas

De las 445 obras incluidas en esta relación, casi tres cuartas partes, el 74,6%, se llevaron a cabo en viviendas y afectaron a su interior, ascensores, fachadas, cubiertas, actuaciones de rehabilitación energética y otras referidas al uso habitacional que suman 322 licencias. Otras 89 fueron concedidas para trabajos en espacios de uso comercial o terciario, como locales, establecimientos de hostelería, oficinas, comercios, gimnasios y otros centros con actividad de este tipo o institucional.

Un tercer grupo, formado por 24 obras, no pueden ser clasificadas en ninguno de los anteriores por el carácter dudoso del lugar en el que se desarrollaron, ya que no está claro su uso, se trata de construcciones nuevas sin un destino explícito, demoliciones, son obras en garajes, semisótanos o bajos ambiguos.

Entre las intervenciones efectuadas en viviendas destacan por su trascendencia para la calidad de vida de las personas las referidas a los ascensores, cuyas solicitudes se han incrementado de forma notable en los últimos años debido al envejecimiento progresivo de la población. Durante el año pasado fueron 58 las licencias concedidas para estas iniciativas, con Os Mallos como el barrio con más obras realizadas al sumar ocho, seguido de Sagrada Familia, Monte Alto y Cuatro Caminos con seis cada uno de ellos.

Además de la instalación del ascensor en los edificios que carecen de estos aparatos, en este listado se incluyen también los trabajos para hacerlos bajar al nivel de la calle, muy habituales en los últimos tiempos para facilitar la movilidad de las personas con problemas para desplazarse.

Sector terciario

Las obras que se desarrollan en locales dedicados al comercio y la hostelería, además de a los servicios son un claro indicador del volumen de actividad del sector terciario en cada barrio de la ciudad. Pescadería fue tradicionalmente la zona que concentró un mayor número de establecimientos comerciales, aunque en los últimos años se redujo su número por el impacto de las grandes superficies y la competencia ejercida por otros barrios.

A pesar de todo, el espacio comprendido entre la Ciudad Vieja y el Ensanche fue el año pasado el que reunió una cantidad más elevada de obras en bajos comerciales, ya que las 29 localizadas en este barrio suponen la tercera parte de las 89 que figuran como total en el listado municipal. Este porcentaje refleja la vitalidad que aún muestra este sector de la ciudad, en el que la reciente reforma de la calle San Andrés, en el pasado el principal eje comercial de la ciudad, puede influir a corto plazo en la renovación de muchos establecimientos de esa vía.

La consolidación de la plaza de Lugo y las calles de su entorno como uno de los puntos de mayor capacidad de atracción comercial de A Coruña también tiene impacto en el número de obras en bajos, ya que el Ensanche, con 19 licencias concedidas el año pasado, es el segundo barrio en esta clasificación. A su posición céntrica y en una zona de elevado poder adquisitivo suma el tirón que supone la presencia de tiendas de todas las cadenas del grupo Inditex, que actúan como locomotoras del resto del comercio.

La gran diferencia en el volumen de obras de este tipo con relación al resto de los barrios de la ciudad permite apreciar el fenómeno de vaciado de la actividad comercial que se ha producido en la mayoría de ellos en los últimos años, ya que Monte Alto es el tercero en el listado con tan solo seis obras, seguido por Os Mallos con cinco y por Agra do Orzán, Os Rosales y Riazor con cuatro.