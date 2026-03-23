¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del lunes 23 de marzo

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La poeta Yolanda Castaño, al frente del ciclo coruñés Poetas Di(n)Versos

La poeta Yolanda Castaño, al frente del ciclo coruñés Poetas Di(n)Versos / LOC

RAC

Taller de edición de imágenes

16.30 horas. Actividad práctica para retocar, modificar o mejorar fotografías digitales. Limitada a ocho participantes.

Biblioteca municipal de Monte Alto (Vereda del Polvorín 2-4)

Presentación de ‘Odio’, de Gabriel Romero

19.00 horas. Arantza Domínguez acompañará al autor en la presentación de la obra ganadora del Premio Neira Vilas de Literatura Xuvenil.

Librería Galgo Azul (Avenida Gramela, 16)

Ingreso en el Instituto José Cornide

19.00 horas. La investigadora María Dolores Mayán Santos ingresará como numeraria del Instituto con un discurso sobre esta materia.

Ayuntamiento de A Coruña (plaza de María Pita)

Presentación de ‘El ring / O ring’

19.00 horas. La poeta Yolanda López presenta esta obra, compuesta en 17 asaltos y un desempate a modo de pugilato poético.

Biblioteca del Fórum (Calle Río de Monelos)

Rómulo Bustos y Xoán C. Rodríguez

20.00 horas. El ciclo Poetas Di(n)versos, dirigido por Yolanda Castaño, lleva en esta ocasión al Ágora a un poeta colombiano y otro gallego.

Centro Ágora (Lugar A Gramela, 17)

Documental ‘Sempre en Galicia’

20.00 horas. La Cátedra de Memoria Histórica de la UDC proyecta esta pieza de Xan Leira, que acudirá con Uxío-Breogán Diéguez.

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