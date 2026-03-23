Os Mallos, en A Coruña, reclama el fin de un año de obras: «Hay agotamiento»

En marzo de 2025, hace un año, el Ayuntamiento empezó a realizar obras de renovación en el saneamiento de la avenida de Os Mallos, la gran arteria del barrio, y los trabajos han ido prolongándose, con intervenciones de pavimentación, nuevas canalizaciones y otras reformas. A finales del mes pasado, el Concello calculó que las obras acabarían a finales de abril, pero los trabajos se han ido convirtiendo en interminables para vecinos y comerciantes. «Hay un cierto agotamiento», señala la presidenta del Distrito Mallos, Alba Balsa, que ve necesario «que acaben ya».

Para la líder de la agrupación, las obras en el barrio son positivas dado que introducen mejoras y «estamos encantados con las intervenciones» que supongan un beneficio para el barrio. Pero «va habiendo urgencia» para volver a la normalidad, pues los trabajos llevan ya «bastante tiempo» y el pequeño comercio que puebla la calle es «delicado» y se resiente con obras que dificultan el paso de los peatones o les hacen desviarse. «Un año es mucho tiempo de espera», indica Balsa. El Concello argumenta que la fecha para el fin de las obras es la prevista y que la duración se debe a que «la obra no es menor» y ha habido que realizar cambios en «la avenida entera, con todas las canalizaciones», por lo que no fue posible acabarla antes.

Los trabajos no se están realizando, como otras obras, en base a un contrato que haya salido a contratación pública, con documentos que muestren actuaciones y plazos y que se puedan consultar, sino que el Concello lo está ejecutando en base al contrato de mantenimiento de vías. El PP ha criticado este modo de proceder, que, según afirmó su portavoz municipal, Miguel Lorenzo, causa «desesperación a los afectados», que no tienen plazos de referencia.

El político popular visitó el barrio en enero y reclamó el fin de los trabajos, que calificó de «calvario» para los vecinos por los problemas de movilidad que, argumentó, les causa ante la falta de plazas de aparcamiento en el barrio. Lorenzo se reunió con residentes que, según afirma el PP, le transmitieron su protesta por no ser consultados sobre los trabajos y afirmaron haber presentado quejas sobre ellos sin haber recibido respuesta.

El Ayuntamiento también considera que Os Mallos está en los primeros puestos de inversión en barrios de A Coruña, y recuerda que «solo con los fondos Edil que acabamos de conseguir hay 14 millones» para Os Mallos y Sagrada Familia. Una aportación que, defiende, contribuye a la dinamización de la zona.

Compra de locales

En octubre de 2021, tras protestas de los vecinos por la inseguridad y otros problemas en Os Mallos, el pleno municipal aprobó por unanimidad un amplio programa de medidas e inversiones, con intervenciones que iban desde favorecer el acceso a la vivienda a reforzar la seguridad o el programa Redeiras, destinado a paliar la soledad en esa franja de edad. También iniciar un proyecto piloto para que las personas de la tercera edad cediesen habitaciones a universitarios.

La moción incluía poner bajos a disposición de la asociación A Eira, y que el Ayuntamiento comprase locales para impulsar usos como la instalación de microempresas. Estos proyectos, hasta donde ha podido comprobar este diario, no se han realizado, y el Concello no ha respondido a las preguntas sobre ellos. Desde Distrito Mallos, Alba Balsa puntualiza que están trabajando con el Concello para hacer «alguna actuación de regeneración comercial» en el barrio, aunque todavía no hay detalles.