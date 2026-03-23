Estos son los dos colegios de A Coruña que Forbes sitúa entre los 100 mejores de España

La etapa estudiantil es una de las más decisivas en la vida de una persona. Por ello, los padres suelen elegir de forma muy cuidadosa el colegio o instituto en el que inscribirán a sus hijos.

Hay quien se apoya en los resultados de la PAU para tomar la decisión -en cuyo caso, el Salvador de Madariaga es el que tiene un mejor promedio en A Coruña-, pero el reconocimiento internacional es otro factor a tener en cuenta. En este sentido, existen rankings como el de la revista Forbes, que se ha fijado en la urbe para escoger dos colegios entre los 100 mejores de España: el Colegio Internacional de Eirís y el Colegio Internacional Obradoiro.

Los mejores colegios de A Coruña según la revista Forbes

Los dos centros coruñeses del ranking son instituciones privadas, caracterizadas por la dimensión global de su propuesta educativa y por proyectos culturales y deportivos propios. El listado no permite ordenar los colegios por posiciones -se elabora por puro criterio alfabético-, pero sí resalta los aspectos que han llevado a la revista a escogerlos como unos de los institutos más destacados del país.

Las instalaciones, el método de enseñanza y el programa educativo son los tres ejes que han motivado a Forbes para decantarse por estos institutos. Su modelo bilingüe es lo primero que se señala, así como su variedad de Bachilleratos, que incluye el Bachiller Internacional.

En el caso del Colegio de Eirís, la revista alaba propuestas como "la formación económica y financiera desde Primaria", la "autonomía" en el método de aprendizaje y el Certamen Literario Internacional Ana Frank. También las estancias internacionales a las que puede acceder el alumnado -un detalle muy valorado en el ranking-, que les permite realizar estudios en Reino Unido y Estados Unidos, e intercambios con colegios de otros puntos de América, Europa y África.

Las actrices María Pujalte y Judith Fernández, y el músico Carlos Ares fueron algunas de las figuras que cursaron sus estudios en el Colegio Internacional de Eirís, que tiene a su compañero de lista a una hora a pie de distancia. Allí, en el Colegio Internacional Obradoiro, se formaron profesionales hoy tan reconocidos como el cirujano coruñés Diego González Rivas, pionero en intervenciones como la operación de un cáncer a 8.000 kilómetros de distancia.

Del centro también han salido investigadoras como Elena Sotillo y futbolistas como Nico González y Nano Macedo. Un hecho que no sorprende si se tiene en cuenta la variada oferta deportiva del instituto, uno de los aspectos que destaca Forbes, con más de 17 disciplinas como natación, hockey y rugby.

Junto a las oportunidades para realizar actividad física, el medio tiene en cuenta la posibilidad del alumnado de estudiar en Canadá, Francia y Suecia, así como sus programas culturales y su apuesta por la tecnología y la salud. Destaca la orquesta y el teatro del Obradoiro, sus laboratorios tecnológicos y de Inteligencia Artificial, y su proyecto de alimentación sostenible que lo convierten, según Forbes, en un centro "innovador".

Pontevedra, la otra gran laureada de Galicia

El listado de los mejores colegios de España de la revista Forbes cuenta con un total de cinco representantes en Galicia. Además de los coruñeses, los centros educativos con mayor nivel de la comunidad gallega se sitúan en la provincia de Pontevedra, distribuidos entre la propia ciudad, Poio y Mos.

El escogido en Pontevedra es Los Sauces Pontevedra, que encuentra su réplica en Mos con Los Sauces Vigo. En Poio, el ranking se cierra con el Colegio Internacional SEK Atlántico, un centro privado como los anteriores que ha sido designado como referente de UNICEF en derechos de la infancia.