¿Adiós a los atascos de A Coruña? El mapa del metro viral con paradas en Arteixo, el aeropuerto y Oleiros

¿Y si A Coruña tuviera metro? Esa es la pregunta que se ha hecho Helio Roque (@helioroque_), un influencer y periodista extremeño que dedica parte de su contenido a imaginar cómo serían las redes de este transporte en las ciudades de España que no lo tienen.

En esta ocasión, le ha tocado a la urbe herculina, para la que ha diseñado un total de 8 líneas, "3 rojas, 3 azules y 2 verdes" que conectan A Coruña con su zona metropolitana. Los destinos de este metro ficticio son Sada, Oleiros, A Barcala, Cambre, Culleredo, Monte das Arcas y Arteixo; y tiene uno de sus núcleos en Santa Margarita, donde se conectan varios de los circuitos creados por el tiktoker.

"A Coruña tiene 250.000 habitantes, pero gran parte está diseminada, por lo que lo ideal sería un crossover entre metro y cercanías con líneas agrupadas", escribía Roque en la descripción del vídeo, en el que muestra en detalle cada una de las estaciones de su plano.

En él, quedan conectadas zonas como la Torre de Hércules -actualmente cerrada por obras- y Culleredo, el Agra y Novo Mesoiro, o el Museo Mega y Arteixo. "Lógicamente, esto no se va a hacer, como ningún metro de la serie", comentaba el influencer, que se declaraba, sin embargo, "muy contento" con su trabajo.

Como apuntaron algunos usuarios, materializar este plan sería complejo, especialmente por la proximidad al Atlántico de algunas de las líneas. Aunque estas, parece, no están trazadas de forma azarosa: mientras que las rojas comunican el centro con las zonas industriales y las verdes facilitan la movilidad entre barrios, las azules se enfocan en el ocio, pasando por los puntos de entretenimiento de la ciudad y las áreas residenciales de la costa.

Línea roja: viaje directo a Culleredo y Alvedro

En su vídeo viral -ya supera los 8.000 likes en Instagram y TikTok en menos de un día-, el influencer distinguía tres líneas rojas: la 10 (Torre de Hércules - Culleredo), la 11 (Eirís - Cambre) y la 12 (Trabe - A Barcala). Con ellas se podría, por ejemplo, ir desde Monte Alto a Culleredo evitando las aglomeraciones del tráfico rodado, o llegar directamente a facultades como la de Economía desde el centro en un transporte con mayor periodicidad que el bus. El desglose exacto de las paradas fijado por el extremeño es el siguiente:

Línea 10 : Torre de Hércules, Monte Alto, Marte, La Marina, Pontevedra, Santa Margarita ("aquí es donde conectan las tres"), Nelle, Outeiro, Oza, Flores, La Paz, UDC, Economía, Arquitectura, Vioño y Culleredo.

: Torre de Hércules, Monte Alto, Marte, La Marina, Pontevedra, Santa Margarita ("aquí es donde conectan las tres"), Nelle, Outeiro, Oza, Flores, La Paz, UDC, Economía, Arquitectura, Vioño y Culleredo. Línea 11 : Eirís, Lázaro Cárdenas, Elviña, O Portádego, A Corveira, Acea de Ama, Vilaboa, Alvedro (aeropuerto), Alvedro Industrial (el polígono industrial) y Cambre.

: Eirís, Lázaro Cárdenas, Elviña, O Portádego, A Corveira, Acea de Ama, Vilaboa, Alvedro (aeropuerto), Alvedro Industrial (el polígono industrial) y Cambre. Línea 12: Trabe, Culleredo Este, Almeiras, Telva y A Barcala.

Línea azul: el circuito para disfrutar a fondo de A Coruña

Las playas del área coruñesa, los paseos de Sada y Oleiros y algunos de los puntos de entretenimiento más importantes de la ciudad -como el estadio de Riazor-, quedan conectados en la parte azul del circuito. Al igual que la roja, el creador extremeño ha imaginado tres líneas para esta parte del mapa: la 20 (Plaza Elíptica - Cabreira), la 21 (A Ferrala - Sada) y la 22 (Perillo - Oleiros).

Línea 20 : Plaza Elíptica, Manuel Azaña, Riazor (estadio del Deportivo), Santa Margarita, Cuatro Caminos, Europa, Concordia, Mirador de Oza, José Martí, Neira Vilas, Valle Inclán, Deporte, Espiño, Porto de Santa Cruz, Couto, Rúa da Proba, Breixo y Cabreira.

: Plaza Elíptica, Manuel Azaña, Riazor (estadio del Deportivo), Santa Margarita, Cuatro Caminos, Europa, Concordia, Mirador de Oza, José Martí, Neira Vilas, Valle Inclán, Deporte, Espiño, Porto de Santa Cruz, Couto, Rúa da Proba, Breixo y Cabreira. Línea 21 : A Ferrala, Xubín, Pousada, San Martín, Mosteirón, Mondego, Chaburro y Sada.

: A Ferrala, Xubín, Pousada, San Martín, Mosteirón, Mondego, Chaburro y Sada. Línea 22: Perillo, urbanización Breiramar, Curros Enríquez, Batán, Mesón da Agua, O Carballo, A Covada y Oleiros.

Línea verde: un flujo fluido entre barrios

Los dos últimos recorridos de este metro coruñés ficticio se distinguen con el color verde y un propósito común: lograr una comunicación más fluida entre los barrios. Así, un ciudadano podría subir a un vagón en Santa Margarita y llegar a Novo Mesoiro sin despeinarse.

Son solo dos circuitos, el 30 (Santa Margarita - Monte das Arcas) y el 31 (MEGA - Arteixo). Las paradas concretas serían las siguientes:

Línea 30 : Santa Margarita, Agra del Orzán, Finisterre, San Rosendo, Coruña-Renfe, Alfonso Molina, Ponte da Pedra, Mesoiro, Pocomaco, Novo Mesoiro, Manuel Murguía, Breogán y la urbanización Monte das Arcas.

: Santa Margarita, Agra del Orzán, Finisterre, San Rosendo, Coruña-Renfe, Alfonso Molina, Ponte da Pedra, Mesoiro, Pocomaco, Novo Mesoiro, Manuel Murguía, Breogán y la urbanización Monte das Arcas. Línea 31: Museo Estrella Galicia, Galileo, Nostián, Meicende, Meicende Sur, Pastoriza, Vilarrodís, O Seixedo, Rosadoiro y Arteixo.

Una acogida entusiasta para el metro ficticio de A Coruña

En los comentarios del vídeo, los coruñeses compartieron sus impresiones sobre el proyecto de Helio Roque. Hubo quien señaló problemas logísticos, como "meter un metro na Agra do Orzán costa arriba e atravesando tropecentos parkings" y quien calificó este transporte como un metro "submarino, porque tan cerca del mar seguro que encuentran agua".

Sin embargo, muchos de los comentarios fueron positivos e incluso incluyeron sugerencias. “Se debería quitar la de Galileo y poner una en el Marineda City. Es faltada que no puedas salir directo en el centro comercial. Por lo demás, sería brutal que se hiciera”, escribió uno de los usuarios, mientras otro añadía que el nexo de unión entre los recorridos debería ser "la plaza de Pontevedra".

Respondiendo a la petición del propio influencer, también hubo quien se animó a proponer la próxima zona en la que Roque podría poner su ingenio. Vigo fue una de las más comentadas, por lo que puede que otra urbe gallega acabe muy pronto con un plano de metro que reimagine la forma de moverse en la ciudad.