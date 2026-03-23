Plantar para educar: así celebra el alumnado de A Coruña el Día Mundial del Árbol

Aprovechando el buen tiempo, 46 niños y niñas de 1º y 2º de Primaria del colegio Sal Lence, en A Coruña, aprendieron la importancia de cuidar el medioambiente. Acompañados de la alcaldesa, Inés Rey, y de los concelleiros de Educación e Infraestructuras, Juan Ignacio Borrego y Noemí Díaz, el estudiantado ayudó a plantar 40 nuevos árboles en el parque de San Diego para celebrar el Día Mundial del Árbol, el pasado 21 de marzo. "Apostamos por una serie de especies variadas que favorecen a biodiversidade e o valor paisaxístico deste parque. Hai bastantes frutais, polo que haberá que vir aquí a recoller as cirolas e caquis", dice la alcaldesa.

La alcaldesa recalcó que lo más importante no es solo la plantación de nuevas especies, sino su valor como "ferramenta de educación e sensibilización para os máis pequenos, co coidado do medioambiente, para entender a importancia que teñen as árbores no deseño urbano, como garantes da biodiversidade e parte esencial da calidade de vida urbana".

La directora del Sal Lence, Pilar Barreiro, comentó que desde el colegio llevan un tiempo ponienddo en marcha una iniciativa similar, la del huerto escolar: "De feito, hoxe pola mañá comezaron a plantar. O que se planta alí son vexetais, e ao final de curso fan sándwiches vexetais con tomates, leitugas... Con todo o que sacan da horta". Por eso, cuando desde el Concello les ofertaron esta actividad, les encajó "perfectamente". "No cole plantamos leitugas, pementos... Moitas cousas", di unha alumna de 1º de Primaria. "E fresas, tamén. Hoxe pasámolo moi ben", añade un compañero.

Replantado

Rey declara que en 2020 plantaron alrededor de 4.600 ejemplares en toda la ciudad, y calculan llegar a los 2.000 en 2026. En las próximas semanas renovarán con 90 árboles y 750 arbustos las zonas verdes de Santa Lucía, Agra do Orzán, Os Mallos, Pintor Laxeiro, plaza de Pontevedra, paseo marítimo, avenida de Arteixo, avenida de Finisterre y la zona de Salesianos.

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"Hai moitas árbores que están plantadas dende hai décadas. Non hai que esquecer que as árbores son seres vivos e, por tanto, teñen unha data de fin", recalca Inés Rey. Sin embargo, ante las críticas por la tala de árboles, como la semana pasada en Santa Margarita, defendió que por cada ejemplar que retiran, plantan tres más.