Un Solete Repsol para la croqueta de toda la vida: "Nosotros seguimos a lo nuestro"

"¿Un Solete? Nosotros no somos eso". La frase sale casi automática este lunes en La Bombilla cuando se menciona el reconocimiento que acaba de recibir este clásico de A Coruña por parte de la Guía Repsol. No hay rechazo, pero sí desconcierto. Durante años han asociado este tipo de premios a la alta cocina, a platos elaborados y a propuestas más modernas. Y en La Bombilla, insisten, "no hay nada de eso"."Pensábamos que eso de la Guía Repsol era para otro tipo de restaurantes, más de alta cocina. Nosotros somos caseros, tenemos hasta el papel albal debajo de las tapas", explica José Vilas, uno de los socios del emblemático local coruñés.

Esa distancia entre lo que creían y lo que realmente reconoce la guía es lo que da sentido a los Soletes de Primavera. Estos reconocimientos "ponen el foco en sitios que son el secreto mejor guardado del público local", según asegura Repsol. Y, La Bombilla, encaja perfecta en esa definición. Abierto en 1937 y gestionado por la misma familia desde 1966, el local ha mantenido su esencia intacta. "Intentamos cambiar lo mínimo", señala Vilas. "Lo justo por normativa, pero el resto sigue igual: la madera, los espejos, todo. Y las tapas... las mismas, hasta casi los mismos proveedores de patatas y huevos", asegura.

La Bombilla / Carlos Pardellas

También la forma de funcionar. Aquí no hay servicio en mesa: se pide en barra, se espera y cada uno se lleva su tapa. Un sistema que, lejos de espantar, forma parte de la experiencia. "Es un sitio incómodo, pero la gente viene igual. En verano hay cola hasta fuera", cuenta. El motivo está en la constancia. En recetas que apenas han cambiado con el paso del tiempo. "La croqueta se hace igual que siempre, la tortilla prácticamente también. Solo la hemos ajustado un poco porque ahora la gente la quiere más jugosa.Pero la idea es que todo sepa como antes", apunta el socio.

"Vienen los abuelos con los nietos y vuelven a probar lo que tomaban hace 20 o 30 años", dice Villas. "Eso es el mejor reconocimiento y el que más valoramos". Por eso, aunque el Solete de Primavera de Repsol se recibe con "sorpresa pero alegría", no cambia la forma de entender el negocio. "El 90 o el 95% de la gente que viene repite. Eso es lo importante". El reconocimiento llega sin buscarlo pero con satisfacción. "Hombre, que venga de la Guía Repsol, pues dices algo estaremos haciendo bien", reconoce Villa que asegura: "Nosotros seguimos a lo nuestro".

Con esta incorporación, A Coruña suma un nuevo establecimiento a la lista de locales distinguidos por la Guía Repsol, un reconocimiento que continúa creciendo en la ciudad y en toda Galicia, donde ya se contabilizan decenas de espacios premiados por su propuesta cercana y de calidad.