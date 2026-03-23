¿Qué tiempo hará en A Coruña en la recta final de marzo? La Aemet y Meteogalicia tienen las claves

La primavera ha comenzado en A Coruña y el resto de Galicia con tiempo muy estable, seco y soleado, e incluso con temperaturas superiores a lo esperado a estas alturas del año, aunque es cierto que precisamente en esta época de cambio de estación se puede esperar casi cualquier cosa en el plano meteorológico, y más cuando arranca la temporada primaveral, que es época de cambios e inestabilidad por excelencia.

El noroeste peninsular encadena ya una semana completa de bonanza atmosférica y parece que por ahora se va a mantener esta situación de tranquilidad en el mapa del tiempo. ¿Hasta cuándo? ¿Cómo viene la recta final del mes? ¿Y cómo será el relevo de marzo a abril en plena Semana Santa? La cuenta atrás para la Pascua está en marcha y los coruñeses miran a las predicciones meteorológicas para hacer planes, así que a continuación desgranamos los pronósticos avanzados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y Meteogalicia para tratar de adelantar cómo viene el tiempo para esta semana y para los días previos a la Semana Santa.

Tras un fin de semana muy soleado en A Coruña, esta semana arranca sin cambios, al menos de momento. Hoy lunes día 23 de marzo será una jornada de tiempo seco y con escasa nubosidas. Los termómetros se moverán entre los 10 grados de mínima y los 17 ó 18 de máxima según las previsiones de Meteogalicia y la Aemet.

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Mañana martes, día 24, volverá a ser un día seco y soleado, con temperaturas sin cambios.

El miércoles día 25 entrarán más nubes y veremos el cielo más cubierto en A Coruña, sobre todo durante la primera mitad de la jornada. La Aemet no descarta incluso algún chubasco antes del mediodía. Las temperaturas mínimas se mantendrán estables, entre los 9 ó 10 grados, mientras que las máximas bajan hasta quedarse entre los 14 ó 15 grados, así que en el área coruñesa se notará ese bajón de entre dos y tres grados por la parte alta de los termómetros.

El jueves día 26 será otra jornada sin lluvias. La Aemet prevé un día marcado por la nubosidad pero sin precipitaciones y Meteogalicia apunta a la apertura de claros. El viernes día 27 también se esperan nubes pero muy baja probabilidad de lluvias, así que A Coruña llegará a las puertas del fin de semana sin abrir el paraguas y con temperaturas parecidas a las de los días previos, con máximas que no rebasarán los 15 grados.

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¿Cómo viene el último fin de semana de marzo en A Coruña? A la vista de los pronósticos de la Aemet y Meteogalicia parece que el sábado día 28 aumenta la probabilidad de que pueda caer el algún chubasco débil dentro de un panorama marcado por la alternancia de nubes y claros. Las temperaturas mínimas bajan, así que el ambiente será más fresco que durante los días previos. Y para el domingo día 29 la Aemet todavía no ha adelantado su predicción pero Meteogalicia sí avanza un cierto incremento de la concurrencia de precipitaciones, así que esta última semana de marzo podría terminar con algunas lluvias, aunque sería una situación transitoria, ya que previsiblemente el lunes día 30 de nuevo descenderían las probabilidades de precipitaciones, así que estaremos pendientes de las actualizaciones de los pronósticos de Aemet y Meteogalicia para concretar cómo viene el tiempo para la recta final del mes de marzo y los primeros días de la Semana Santa, que se celebrará justo coincidienco con el cambio de mes y el comienzo de abril, y dentro de un panorama marcado por el tiempo cambiante que cabe esperar en cualquier primavera en Galicia. Más información.