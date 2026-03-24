Boa Onda, a revista que abre espazo para o novo talento da banda deseñada galega desde A Coruña: "Ninguén se dedica a isto a xornada completa na nosa xeración"
O proxecto, nacido en 2021, publica actualmente 300 exemplares de cada número e autofinánciase coa venda de exemplares en web, mercados e feiras. O fanzine opera como un escaparate para o cómic galego emerxente
Catro debuxos dentro dun recadro forman unha viñeta e o conxunto destas dá lugar a unha historia. Páxinas despois, nace o cómic. O talento, a calidade e o selo de cada proxecto marcan a diferenza para o posible éxito. Títulos amplamente recoñecidos, como Os Bolechas, Fiz ou Superlópez, existiron grazas a unha oportunidade ou unha aposta polo autor.
Antes de ser Miguelanxo Prado, Kiko da Silva ou Emma Ríos, esas mesmas persoas xa consolidadas na banda deseñada foron mozos debuxantes e artistas gráficos con ideas para plasmar. A revista Boa Onda abre ese oco para o novo talento do sector en Galicia desde A Coruña. Os seus creadores prefiren definilo como fanzine e compilan en cada número varias historias baixo o mesmo tema.
"Boa Onda é unha antoloxía de autores galegos emerxentes de banda deseñada. O que nós facemos é ser expositor do talento novo dentro de Galicia e, ultimamente, en cada número incluímos unha persoa do resto de España. É un proxecto anual e colectivo", expón Chano Ripio, un dos tres editores da publicación.
Ripio aporta historietas e traballa no equipo de coordinación con José Nogueira, que tamén debuxa, e Irene Blanco. Entre os seus colaboradores atópanse Hadrián Jamardo, recentemente recoñecido coa bolsa Ensaia, o coruñés Álex Botana ou Javi Beltrán, de ámbito nacional.
"Toda a xente que está en Boa Onda intenta que haxa unha conversa entre eles e formen parte. En cada número unimos esas firmas por unha mesma temática e intentamos variar os artistas. Hai un certo gusto catastrofista ao escollelo. Ten que ver moito co tempo que vivimos. Medras cun montón de conflitos, cun montón de guerras, xa nun capitalismo tardío dun mundo máis gris que noutras épocas", expón Ripio.
Un escaparate autofinanciado
Boa Onda xurdiu no ano 2021 como un proxecto candidato á bolsa Ensaia. Ao non obter o financiamento, os coordinadores pensaron en activar un micromecenado para editar o primeiro número. Naquel momento presentáronno como "escolma de deseño galego".
"Conseguimos 2.000 euros para publicalo en físico. Co que gañamos na primeira entrega, recuperamos a inversión e deunos para o seguinte. Ese mesmo ano, en 2022, déronnos unha axuda do Injuve. Así producimos outros números", explica Ripio.
"Non temos subvención pública de ningún tipo. Funcionamos co que reunimosde números que imos vendendo en mercadillos, web e feiras, como de autoedición autonómicas, sobre todo en Galicia. En Viñetas desde o Atlántico estivemos porque hai un posto de Autoban, da Asociación de Fanzine Galego. Non somos unha editorial normal como as individuais que editan", indica o debuxante e coordinador de Boa Onda.
As tiradas do fanzine mudaron co tempo. O primeiro número saiu con 200 exemplares que se esgotaron axiña. Actualmente, Boa Onda sae con 300 exemplares e en xullo chega o seguinte. "O cómic é un medio moi precario. Ninguén se dedica a isto a xornada completa na miña xeración. Desde que sacamos un número ata que facemos o outro pasan 9 ou 10 meses", explica Ripio.
"Estamos vivindo o tema da IA así que decidimos facer un número máis artesanal. A temática é o manual, o feito manual. Pedimos a autores e autoras que teñan un 90% do proceso tradicional. Só dixital en posprodución ou montaxe da maqueta. Cada número é único. Este está maquetado en horizontal e a encadernación é con parafusos, como de revolución industrial", adiante sobre o seguinte número de Boa Onda.
